Una prisión de Colorado es evacuada tras que incendio forestal se convierte en uno de los más grandes en la historia del estado

Una prisión de Colorado fue evacuada mientras uno de los incendios forestales más grandes en la historia del estado seguía creciendo, y las autoridades advirtieron el domingo a los residentes de áreas remotas que estuvieran listos para irse, ya que los vientos racheados y la baja humedad alimentaban las llamas.

Ya se habían emitido órdenes de evacuación para las comunidades montañosas, ya que el incendio Lee calcinó más de 433 kilómetros cuadrados (167 millas cuadradas) en los condados de Garfield y Rio Blanco, con solo un 6% de contención. No se han reportado heridos ni daños estructurales.

Las 179 personas encarceladas fueron retiradas sanas y salvas del Centro Correccional Rifle el sábado «por precaución», declaró el Departamento Correccional de Colorado en un comunicado. Fueron reubicadas temporalmente a unos 240 kilómetros (150 millas) de distancia, en el Complejo Correccional Buena Vista, indicó el departamento.

El incendio Lee, que se extiende a través de árboles y maleza a unas 250 millas (400 kilómetros) al oeste de Denver, es ahora el sexto incendio más grande en la historia del estado, según la División de Prevención y Control de Incendios de Colorado.

Más de mil bomberos están luchando contra el incendio, trabajando para mantener las llamas al oeste de Colorado 13 y al norte de County Road 5, dijeron las autoridades.

Los funcionarios de salud emitieron advertencias sobre la calidad del aire relacionadas con el humo del incendio Lee y el incendio Elk de 23 millas cuadradas (60 kilómetros cuadrados) que arde justo al este.

En el sur de California, los bomberos lograron contener el 62% del incendio Canyon , de 20 kilómetros cuadrados (8 millas cuadradas), que obligó a evacuaciones y destruyó siete estructuras tras declararse el jueves cerca del límite entre los condados de Los Ángeles y Ventura. Tres bomberos resultaron heridos, incluido un jefe de batallón que resultó gravemente herido al volcar su camioneta en un terreno escarpado.

El incendio de Gifford , el más grande de California en lo que va del año, ha quemado al menos 180 millas cuadradas (466 kilómetros cuadrados) de los condados de Santa Bárbara y San Luis Obispo desde que estalló el 1 de agosto. Estaba contenido en un 21% el domingo.