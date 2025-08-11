Cuatro niños y dos adultos mueren tras incendio en una casa

Cuatro niños y dos adultos murieron después de que estallara un incendio en una casa en el condado de Charles, Maryland, el domingo por la mañana.

Había nueve personas en la casa en el momento del incendio, según las autoridades.

Tres personas fueron vinculadas al domicilio, pero dos no estaban en el domicilio y una logró salir.

Se iba a trasladar maquinaria pesada al lugar para ayudar a remover los escombros el domingo por la tarde.

El Departamento de Bomberos Voluntarios de Waldorf y varios departamentos de los alrededores respondieron inicialmente a la cuadra 3000 de Declaration Court North alrededor de las 8:40 a. m. por informes de un incendio en una vivienda con un atrapamiento reportado.

Más de 70 personas se encontraban en el lugar, dijo Alexander. Las autoridades siguen trabajando para encontrar a todos los desaparecidos.

Un bombero tuvo que ser enviado al hospital por una emergencia, mientras que otro socorrista fue atendido en el lugar.

El jefe de bomberos dijo que no estaban seguros de si la casa tenía detectores de humo y agregó que el incidente sirve como recordatorio para garantizar que los residentes tengan detectores de humo que funcionen en sus casas, informó Alexander.

El alguacil también subrayó que el público debería tener sus propios simulacros de incendio en sus hogares para que todos sepan cómo escapar de forma segura en caso de emergencia.