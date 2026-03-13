Richard Grenell, aliado de Trump, dejará su cargo como presidente del Kennedy Center.

Richard Grenell , aliado del presidente Donald Trump que supervisó cambios de gran alcance en el Kennedy Center que llevaron a muchos artistas a abandonar el emblemático recinto de artes escénicas, dejará su cargo como presidente de la institución.

Trump anunció el cambio en una publicación en redes sociales el viernes, luego de que Axios lo informara inicialmente. El presidente dijo que Matt Floca, quien administra las operaciones de las instalaciones del Kennedy Center, sucederá a Grenell. Se espera que los cambios se finalicen en una reunión de la junta directiva programada para el lunes en la Casa Blanca, según una persona familiarizada con el asunto que solicitó el anonimato para hablar sobre planes que aún no son públicos.

La marcha de Grenell se produce cuando el Kennedy Center se prepara para cerrar sus puertas este verano para una renovación que durará dos años .

“Ric Grenell ha hecho un trabajo excelente al ayudar a coordinar varios elementos del Centro durante el período de transición, y quiero agradecerle el trabajo excepcional que ha realizado”, dijo Trump en línea. “¡El Centro Trump Kennedy será, una vez terminado, la mejor instalación de su tipo en todo el mundo!”

Grenell desempeñó un papel fundamental en la iniciativa de Trump para reformar radicalmente el Kennedy Center tras su regreso a la presidencia. Después de haber ignorado en gran medida el centro durante su primer mandato, Trump lo convirtió en un punto clave de su lucha contra la cultura «woke». Destituyó a la anterior directiva del Kennedy Center y la reemplazó con un consejo de administración elegido a dedo, que votó a favor de cambiar el nombre del centro a Trump Kennedy Center, un cambio que, según expertos y legisladores, debe ser impulsado por el Congreso.

Más recientemente, el nombre de Trump se añadió físicamente a la emblemática fachada del edificio.

Las repercusiones en el mundo artístico fueron inmediatas e intensas: musicales de renombre, como «Hamilton», cancelaron sus funciones. La actriz Issa Rae y la escritora Louise Penny también se retiraron de sus compromisos, mientras que consultores como el músico Ben Folds y la cantante Renée Fleming renunciaron. La semana pasada, la directora ejecutiva de la Orquesta Sinfónica Nacional, Jean Davidson, dejó su cargo para dirigir el Centro Wallis Annenberg para las Artes Escénicas, con sede en Los Ángeles.

El Centro Kennedy fue conocido durante mucho tiempo como un espacio apolítico.

Quizás más conocido por su programa anual de premios, el Kennedy Center fue durante mucho tiempo uno de los pocos lugares en Washington donde se dejaban de lado las diferencias políticas. Los jueces de la Corte Suprema Antonin Scalia y Ruth Bader Ginsburg, ideológicamente opuestos, asistieron juntos a la ópera.

Pero durante el segundo mandato de Trump, el recinto se convirtió en una especie de extensión de la Casa Blanca. El presidente fue clave para convencer al presidente de la FIFA, Gianni Infantino, de que allí se celebrara el sorteo del Mundial en diciembre. Tan solo unos días después, el propio Trump fue anfitrión de la gala de premios del Kennedy Center, la primera para un presidente.

Desde entonces, Trump se ha dirigido a los republicanos de la Cámara de Representantes en el Kennedy Center. Allí también se estrenó el documental sobre la primera dama Melania Trump.

Grenell es un veterano asesor republicano de política exterior. Durante el primer mandato de Trump, fue embajador de Estados Unidos en Alemania y enviado presidencial especial para las negociaciones de paz entre Serbia y Kosovo. También se desempeñó como director interino de inteligencia nacional y fue considerado un posible candidato a secretario de Estado en el segundo mandato de Trump, cargo que finalmente ocupó Marco Rubio.

En su cargo en el Kennedy Center, Grenell hizo hincapié en lo que él denominó una programación de «sentido común», con el objetivo de orientar el recinto hacia eventos que atrajeran a un público amplio y no generaran pérdidas. Sin embargo, sus decisiones suscitaron críticas de muchos demócratas en el Capitolio.

El senador Sheldon Whitehouse, el principal demócrata del Comité de Medio Ambiente y Obras Públicas, publicó en noviembre documentos que mostraban que el Kennedy Center había firmado un acuerdo que otorgaba a la FIFA el uso «exclusivo» de las instalaciones desde el 24 de noviembre hasta el 12 de diciembre sin costo alguno, argumentando que el recinto corría el riesgo de perder millones en ingresos potenciales debido a dicho acuerdo.

El Kennedy Center declaró a la AP en aquel momento que recibía 7,4 millones de dólares por organizar el sorteo, incluyendo una donación de 2,4 millones de dólares de la FIFA, así como patrocinios y otros gastos. En respuesta a Whitehouse, Grenell afirmó haber recaudado 117 millones de dólares el año anterior.

Pero la ola de cancelaciones resultó difícil de sostener. Sin mencionar las funciones canceladas, Trump dijo en febrero que cerraría el Kennedy Center durante dos años después de las celebraciones del 4 de julio de este verano para reparar lo que él describió como un edificio en ruinas.

Antes del cierre, Grenell advirtió al personal sobre los recortes inminentes que dejarán a los empleados con «equipos mínimos».

Según el perfil de Floca en LinkedIn, se unió al Kennedy Center en enero de 2024, durante la administración Biden.

Un comunicado de prensa del centro de la época lo describe como «un profesional experimentado en la gestión de instalaciones, con formación en gestión de la construcción y un profundo conocimiento de los principios de diseño integral de edificios».

La experiencia previa de Floca, según consta en su perfil de LinkedIn, incluye varios puestos en el gobierno del Distrito de Columbia, entre ellos el de director asociado de sostenibilidad y energía y director de gestión de instalaciones. Se graduó en la Universidad Estatal de Luisiana en 2009 con una licenciatura en gestión de la construcción.