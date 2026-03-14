Trump anuncia un «poderoso» bombardeo contra una isla petrolera clave de Irán

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró este viernes que las fuerzas armadas estadounidenses ejecutaron uno de los bombardeos «más poderosos» de la historia de Oriente Medio, «aniquilando» por completo todos los objetivos militares en la isla iraní de Kharg, corazón de la industria petrolera de la República Islámica.

El mandatario dijo en su cuenta de Truth Social que el ataque fue ejecutado por el Comando Central de Estados Unidos bajo sus órdenes y que aniquilaron «por completo todos los objetivos militares en la isla de Kharg», donde se almacena el 90 % del petróleo que el país exporta al mundo.

Trump calificó esta isla como «la joya de la corona de Irán» y describió el ataque como uno de los «más poderosos» de la historia ejecutados sobre esta región.

Sin embargo, el mandatario dijo que había optado por «no destruir la infraestructura petrolera de la isla», una decisión que puede reconsiderar si se mantiene el bloqueo en el golfo Pérsico.

«Si Irán, o cualquier otro, hace algo que interfiera con el paso libre y seguro de los barcos a través del estrecho de Ormuz, reconsideraré inmediatamente esta decisión», advirtió.

Kharg, ubicada a 25 kilómetros de la costa iraní, es descrito como un punto vital para Irán debido a que concentra la principal terminal petrolera del país y es el mayor punto de carga de crudo para buques petroleros.

De acuerdo con medios locales, la isla también es conocida por tener grandes tanques de almacenamiento de petróleo para distribuir al mercado internacional.

Horas antes del ataque, expertos citados por la BBC apuntaron que Estados Unidos e Israel no habían atacado hasta ahora esta isla posiblemente porque el perjuicio en términos energéticos sería irreversible.