Paran temporalmente la construcción de un centro de ICE

Un juez federal en Maryland dio la razón al estado y ordenó la suspensión temporal de la construcción en un almacén del condado de Washington que estaba siendo convertido en un centro de detención para inmigrantes.

En la orden publicada el jueves por la noche, el juez señaló que la administración Trump no había completado un estudio de impacto ambiental sobre las renovaciones del almacén, cuyo valor es de aproximadamente 100 millones de dólares y que anteriormente era de propiedad privada.

El fiscal general de Maryland, Anthony Brown, presentó el martes una solicitud de emergencia para detener el proyecto después de que los líderes del condado de Washington expresaran su apoyo a los esfuerzos del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE). La moción de emergencia se produjo tras una demanda presentada por el estado en febrero.

Según la orden judicial, los planes de la administración Trump para el almacén, ubicado en la localidad de Williamsport, probablemente serían considerados una “acción federal importante” o una acción sujeta a “control y responsabilidad federal sustancial”. El plan de renovación incluye la instalación de cercas de seguridad, un punto de control, iluminación exterior y posiblemente modificaciones al sistema de alcantarillado sanitario, entre otras medidas para albergar hasta 1,500 detenidos, de acuerdo con documentos judiciales.

En su argumentación, el estado de Maryland sostuvo que las obras relacionadas con el sistema de alcantarillado requerirían trabajos significativos y podrían causar contaminación en Semple Run, Conococheague Creek y el río Potomac. También podrían representar riesgos para varias especies raras y en peligro de extinción que habitan en la zona.

“No permitiremos que el DHS y el ICE se salten el proceso legal adecuado en su prisa por acelerar las deportaciones”, señala parte de la declaración del fiscal general Brown. “Seguiremos luchando para asegurar que se cumpla la ley y que los habitantes de Maryland estén protegidos”.