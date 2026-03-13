Republicanos planean una larga maratón de debates sobre el proyecto de ley electoral

Bajo presión del presidente Donald Trump, los republicanos del Senado planean lanzar un «debate completo y sólido» la próxima semana sobre la legislación para imponer nuevos y estrictos requisitos de prueba de ciudadanía , un esfuerzo para mostrarle a Trump que son serios sobre el proyecto de ley a pesar de que no tiene suficiente apoyo para aprobarse.

El líder de la mayoría del Senado, John Thune, RS.D., planea un maratón de debates en el pleno del Senado por tiempo indefinido, aunque oficialmente no será el «filibustero parlamentario» que Trump ha sugerido. Los republicanos planean mantener el pleno durante días, o incluso semanas, para presionar a los demócratas.

«Puedo garantizar que vamos a dejar constancia de lo sucedido con los demócratas», dijo Thune el jueves en el Senado al anunciar el plan de tratar el proyecto de ley, que ya fue aprobado por la Cámara de Representantes.

Trump ha dicho que no firmará ninguna otra legislación hasta que se apruebe el proyecto de ley, conocido como la Ley para la Protección de la Elegibilidad del Votante Estadounidense o SAVE America Act. Esta ley enfrenta una oposición unificada de los demócratas, lo que significa que el Senado probablemente no pueda aprobarla a menos que los republicanos cambien las reglas y eliminen el filibusterismo . Muchos senadores republicanos no están dispuestos a llegar tan lejos.

Trump ha priorizado el proyecto de ley antes de las elecciones intermedias, argumentando que los republicanos lo necesitan para ganar, incluso cuando su partido ganó la presidencia y las mayorías en el Congreso en 2024 sin él. La ley federal ya exige que los votantes en las elecciones nacionales declaren bajo juramento, bajo riesgo de procesamiento, que son ciudadanos estadounidenses.

El proyecto de ley también requeriría que los votantes proporcionen una identificación con fotografía al momento de emitir su voto, como ya lo exigen muchos estados.

Un camino alternativo

La insistencia del presidente en el proyecto de ley, y el vigoroso impulso de la base republicana, han ejercido presión sobre Thune. El líder republicano ha reiterado que no tienen los votos suficientes para eliminar el filibusterismo, que requiere un umbral de 60 votos, ni siquiera para recurrir al filibusterismo verbal que Trump les ha presionado agresivamente para que implementen.

Incluso si tuvieran los votos necesarios, una maniobra obstruccionista no garantizaría la aprobación. Quienes apoyan este enfoque afirman que los demócratas eventualmente se cansarían de hablar o permitirían que la legislación se aprobara. Pero los demócratas también podrían presentar un número indefinido de enmiendas sobre cualquier tema, lo que obligaría a los republicanos a realizar votaciones difíciles en un año electoral y retrasaría aún más el proceso.

«No podemos encontrar una pieza legislativa en la historia que haya sido aprobada de esa manera», dijo Thune esta semana.

Atrapados entre Trump y la oposición demócrata, los senadores republicanos han ideado un plan alternativo para mantener la palabra, negándoles a los demócratas la oportunidad de un debate de una semana. Esta estrategia evita las dificultades de procedimiento, incluso si es probable que el proceso termine en una votación fallida. También se espera que los republicanos consideren varias enmiendas sobre temas prioritarios para Trump, incluyendo la eliminación de la mayoría del voto por correo.

«Los republicanos esperan con interés este debate», dijo Thune.

Con la esperanza de apaciguar a Trump

Sin embargo, de manera similar al filibusterismo hablado, el plan también tiene riesgos, principalmente el de que no satisfará a Trump, quien ha exigido su aprobación y ha amenazado con bloquear casi todo lo demás en el Congreso.

El senador de Utah Mike Lee, un republicano que lideró el esfuerzo junto a Trump para aprobar la ley SAVE America Act y que ha presionado para el filibusterismo verbal, dijo el jueves que aún no está claro cómo se desarrollará.

«Creo que entiende que debemos hacer un esfuerzo contundente», dijo Lee sobre Trump. «Y mucho de eso tendrá que determinarse en tiempo real a medida que avanzamos».

El grado de satisfacción de Trump con el proceso, dijo Lee, “dependerá de si, en su opinión, le dimos todo lo que teníamos”.

La senadora republicana Katie Britt, de Alabama, dijo que el objetivo es descubrir cómo ponerlo en discusión y «lograr realmente un resultado».

«Estamos analizando qué significa eso y qué debemos estar preparados para hacer», dijo Britt.

Los demócratas están listos para contraatacar

Los demócratas se oponen uniformemente a la legislación, argumentando que privaría del derecho al voto a unos 20 millones de votantes estadounidenses que no tienen certificados de nacimiento u otros documentos fácilmente disponibles.

El senador Alex Padilla, el demócrata de mayor rango en el Comité de Reglas del Senado, dijo que su partido se está organizando “para llevar nuestros argumentos —y los hechos— al pleno también”.

Dijo que sería más preciso llamarlo la “Ley de Salvar el Culo de Trump”, porque la única forma en que, según él, los republicanos pueden intentar aferrarse al poder en las elecciones de noviembre es dificultar que las personas elegibles voten.

Padilla afirmó que la Ley SAVE America «no es un proyecto de ley de identificación de votantes. Es un proyecto de ley de supresión de votantes. Es un proyecto de ley de purga de votantes».