Jill Biden se sincera en sus memorias sobre una decisión de Joe Biden

Jill Biden está rompiendo su silencio sobre la decisión de Joe Biden de terminar abruptamente su candidatura a la reelección presidencial de 2024 bajo la presión de los demócratas preocupados por su edad, salud y viabilidad contra el republicano Donald Trump en una revancha de su campaña de 2020.

Jill Biden, esposa de un político durante casi 50 años, dijo que nunca había hablado públicamente de sus sentimientos sobre el período de tres semanas en el que su marido puso fin a su carrera política, y que en lugar de eso había guardado sus pensamientos para las páginas de sus memorias que se publicarán próximamente.

Gallery Books, un sello de Simon & Schuster, anunció el miércoles que su libro, “View from the East Wing: A Memoir”, se publicará el 2 de junio.

Jill Biden dijo a The Associated Press en una breve entrevista telefónica que el libro es un “reflejo de mis cuatro años como primera dama” y que escribirlo fue de alguna manera sanador.

“Fue una especie de catártico para mí escribirlo, y escribí sobre todos los momentos, ya sabes, a veces dolorosos, pero otras veces, la mayoría realmente hermosos, que Joe y yo compartimos durante su presidencia”, dijo.

Jill Biden se negó el martes a hablar sobre cualquiera de esos momentos, buenos o malos, incluido ver a su esposo llegar a la decisión de poner fin a su carrera política de cinco décadas abandonando la carrera presidencial de 2024.

En un video de anuncio compartido en Instagram, dijo que quiere «dejar las cosas claras».

El último capítulo de la carrera política de su marido

En abril de 2023, el entonces presidente Joe Biden tenía 80 años y era el presidente de mayor edad en la historia de Estados Unidos cuando anunció su candidatura a un segundo mandato . Su edad y su capacidad para servir otros cuatro años —lo que lo llevaría a los 86 años— se convirtieron en motivo de preocupación para el público. Algunos compañeros demócratas comenzaron a presionarlo para que se hiciera a un lado tras su desastrosa actuación en el debate contra Trump en junio de 2024, en el que tuvo dificultades, con voz ronca, para formular sus argumentos y a menudo parecía perder el hilo. Sus asesores atribuyeron su pobre actuación a un resfriado.

Joe Biden insistió inicialmente en que seguiría en la contienda, pero tras unas semanas se retiró de la campaña y apoyó a la demócrata Kamala Harris , su vicepresidenta. Harris se convirtió en la candidata presidencial del partido, pero perdió ante Trump en las elecciones de noviembre de 2024.

Jill Biden dijo que, con el libro, “he puesto las cosas en perspectiva”, presentando lo que ella describe como una “visión más equilibrada” del tiempo de su esposo como presidente.

Las memorias son también una especie de homenaje a las mujeres que, como ella, hacen malabarismos con múltiples roles.

“También es una historia sobre mi capacidad de equilibrar la vida, ya sabes, como mujer trabajadora y como madre, abuela y primera dama”, dijo.

Durante sus cuatro años en el cargo, Jill Biden, de 74 años, hizo historia al ser la primera dama en continuar la carrera que tenía antes de llegar a la Casa Blanca. Había enseñado inglés y escritura durante décadas en un colegio comunitario, y continuó dando clases dos veces por semana en una escuela del norte de Virginia mientras ejercía como primera dama.

Joe Biden «está bien» tras su diagnóstico de cáncer

La oficina del expresidente anunció en mayo de 2025 que le diagnosticaron un tipo agresivo de cáncer de próstata que se había extendido a los huesos. Está recibiendo tratamiento.

Jill Biden dijo que fue “un gran shock recibir el diagnóstico” para su esposo, que ahora tiene 83 años.

«El hecho de que esté en sus huesos significa que tendrá cáncer, ya sabes, toda la vida», dijo Jill Biden. Añadió que los médicos afirman que «vivirá su vida normal».

“Como la mayoría de las parejas jubiladas, probablemente me volverá loca hasta el final”, bromeó.

Dijo que visita Washington al menos una vez por semana para reuniones o dar discursos.

Un período único en la historia de Estados Unidos

La ex primera dama también escribe en el libro sobre su servicio durante un período único en la historia de Estados Unidos, incluida la pandemia de COVID-19 y las secuelas de la insurrección en el Capitolio el 6 de enero de 2021, según el editor.

Su esposo asumió el cargo en las escaleras del Capitolio el 20 de enero de 2021, apenas dos semanas después de que una turba de partidarios de Trump , incitada por sus falsas afirmaciones de que el republicano perdió debido a un fraude electoral, irrumpiera en el edificio en un violento intento de evitar que los legisladores certificaran la victoria de Joe Biden.

El primer año de Joe Biden en el cargo estuvo dominado por la respuesta federal a la pandemia. Si bien permaneció la mayor parte del tiempo en la Casa Blanca, Jill Biden usó mascarilla y viajó por todo el país para animar a la gente a vacunarse. También continuó su labor de defensa de las familias militares , la educación y los colegios comunitarios, la prevención del cáncer y las iniciativas de salud femenina .

Antes de convertirse en primera dama, Jill Biden fue segunda dama de Estados Unidos de 2009 a 2017, cuando su esposo era vicepresidente de Barack Obama. Actualmente preside la Red de Salud de la Mujer del Instituto Milken.

Jill Biden también es autora de «Donde entra la luz», publicado en 2019, donde escribe sobre su encuentro con Joe Biden, entonces senador estadounidense por Delaware, y su matrimonio y la construcción de una vida con él. También ha escrito tres libros infantiles .