La administración Trump denuncia a CNN por transmitir mensajes de líderes iraníes

La administración Trump denunció el jueves a CNN por transmitir una parte de la declaración pública del nuevo líder supremo iraní , la segunda vez en tres días que ataca a la cadena por informar sobre cómo el régimen está respondiendo a los ataques estadounidenses.

El ataque ilustró la cautela que deben tener los medios de comunicación al informar en tiempos de guerra y la responsabilidad de los periodistas estadounidenses de informar desde la perspectiva de los países que su gobierno considera enemigos. También expuso inconsistencias. El mensaje del Líder Supremo, el ayatolá Mojtaba Jamenei, durante su primera declaración pública desde que sucedió a su padre, quien murió en un ataque aéreo israelí, fue ampliamente difundido en otros medios.

La Casa Blanca dijo en las redes sociales que “la cadena de noticias falsas CNN acaba de emitir cuatro minutos seguidos de televisión estatal iraní ininterrumpida, dirigida por el mismo régimen psicótico y asesino que se enorgulleció de masacrar brutalmente a estadounidenses durante 47 años”.

Entrevista anterior de CNN criticada por el líder de comunicaciones de Trump

Dos días antes, el director de comunicaciones de la Casa Blanca, Steven Cheung, cuestionó la entrevista de la presentadora de CNN, Erin Burnett, con Seyed Hossein Mousavian, exnegociador nuclear iraní. Burnett le preguntó a Mousavian qué había escuchado sobre el interés del gobierno iraní en dialogar con Estados Unidos. No había mucha información, respondió.

«¿Han notado cómo CNN simplemente regurgita citas e información no verificada de terroristas iraníes?», escribió Cheung en X. «Una vergüenza total. Se han convertido en la versión de Pravda del régimen asesino iraní», dijo, refiriéndose al periódico oficial de la antigua Unión Soviética.

CNN no se refirió a la declaración de Cheung, pero sí respondió al ataque a la Casa Blanca del jueves. Señaló que CNN, Sky News y Al Jazeera también transmitieron fragmentos de la declaración del ayatolá en vivo.

“El mundo observa con anticipación el rumbo que tomará esta guerra”, declaró CNN. “Las supuestas declaraciones del nuevo líder supremo de Irán son cruciales para que el público comprenda hacia dónde se dirige este conflicto y se emitieron por su evidente valor informativo”.

Otros medios de comunicación, como The Associated Press, alertaron sobre las declaraciones de Jamenei. Su promesa de mantener los ataques contra otros países árabes de la región y sus planes de cortar el suministro mundial de petróleo fueron noticia. El New York Times publicó en su sitio web un artículo sobre el discurso inmediatamente después, y posteriormente escribió que el discurso «era un indicio temprano de cómo el nuevo líder supremo abordaría la guerra, así como de cómo dirigiría el país».

CNN ha sido durante mucho tiempo un blanco predilecto del presidente Donald Trump, desde su primer mandato. Es un momento particularmente vulnerable para la cadena, ya que el acuerdo de Paramount Global para comprar Warner Bros. Discovery, su empresa matriz, plantea dudas sobre su futura independencia editorial.

CNN mostró a un presentador de noticias leyendo un fragmento de las declaraciones de Jamenei en farsi, con traducción al inglés. No las transmitió íntegramente. Tras el discurso, el corresponsal Nick Paton Walsh informó a la presentadora Kate Bolduan, señalando que la ausencia del líder —presuntamente herido en un ataque aéreo— fue tan importante como sus palabras.

“Estábamos esperando ver el rostro del hombre para tener pruebas de su salud y supervivencia”, dijo Walsh, “y no han llegado a ese momento. En cambio, parece que hay un mensaje escrito a mano que, en su mayoría, reitera cosas que ya sabíamos”.

Un foro de mensajes en redes sociales sobre el punto de vista de Irán

El Proyecto de Transparencia Tecnológica ha informado que varios líderes e instituciones iraníes mantienen cuentas verificadas en X, anteriormente Twitter, propiedad de Elon Musk, aliado de Trump. La CNBC informó el jueves que Jamenei tiene una de ellas, y una cuenta de X con su retrato publicó el texto de sus declaraciones, disponible en farsi y con traducción al inglés.

Aunque el padre de Jamenei ha fallecido , una cuenta con su retrato estuvo activa el jueves, principalmente reenviando mensajes de su hijo. «La venganza que tenemos en mente no se debe solo al martirio del ilustre Líder de la Revolución», decía un mensaje publicado el jueves. «Cada miembro de la nación martirizado por el enemigo es un caso aparte que exige nuestra venganza».

X está oficialmente bloqueado en Irán, aunque muchos usan una red privada virtual para eludir las restricciones. Un mensaje enviado a la plataforma el jueves no recibió respuesta inmediata.

Hay una larga historia de periodistas que buscan entrevistas con líderes mundiales, incluso cuando se les considera enemigos de Estados Unidos. La más notable fue la entrevista del corresponsal de «60 Minutes», Mike Wallace, con el ayatolá iraní Ruhollah Jomeini en 1979, cuando ese país tenía rehenes estadounidenses.

Las declaraciones del jueves del nuevo líder supremo de Irán fueron absolutamente noticiosas y legítimas para que CNN las transmitiera, afirmó Jane Ferguson, veterana corresponsal internacional y fundadora de la plataforma periodística Noosphere . No es tarea de los líderes gubernamentales analizar en detalle lo que CNN informa, añadió.

«Siempre nos hemos enfrentado a esto», dijo, refiriéndose a cuando los periodistas entrevistan a líderes u otras figuras hostiles a los intereses estadounidenses. «Esto ha sido algo fácil de conseguir durante un tiempo».

El historiador Douglas Brinkley, de la Universidad Rice, afirmó que es injusto que CNN sea señalada en este caso. Él también cree que es noticiable saber qué piensan los líderes de un adversario, pero es importante asegurarse de que los periodistas sean cautelosos.

“Hay que tener cuidado de no ser utilizado como herramienta de propaganda por el régimen iraní”, dijo. “Por otro lado, es importante saber lo que dice el enemigo y buscar una señal de paz o un matiz… Es un equilibrio difícil”.