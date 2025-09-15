Redadas migratorias espantan a trabajadores y clientes de restaurantes en Texas

Las redadas de la «migra» en Texas golpean el restaurante de Oscar García Santaella. Una de sus empleadas tiene miedo de ir a trabajar mientras que su clientela, mayoritariamente latina, evita salir de casa para reducir los riesgos de detención.

De 54 años y originario de México, García es un empresario gastronómico. Uno de sus negocios es la taquería Los Primos, en Houston, con platillos mexicanos como tacos o quesadillas, que ya forman parte del menú convencional texano.

En este estado conservador del sur de Estados Unidos donde el presidente Donald Trump tiene amplio respaldo, un 40% de su población es latina. Su dinero mueve la economía.

Como parte de las políticas de deportación masiva de inmigrantes sin permanencia legal en el país, los agentes de ICE -como se le conoce en Estados Unidos a la Oficina de Inmigración y Aduanas- han realizado redadas en el territorio, muchas de ellas registradas y difundidas en redes sociales.

ICE estuvo también en un complejo de apartamentos cercanos al restaurante de Oscar.

«Estuvieron una semana. Y tanto esa semana como la semana siguiente no tuvimos venta. Estuvo muy mal, porque la gente tenía temor» de salir, agregó.

«Y una empleada que vive allí nos llamó para decirnos que no podía ir a trabajar porque llegó migración y se llevó a uno de sus primos. Entonces, sí nos está afectando directamente», contó.

Oscar explicó que no solo está ocurriendo en Texas.

«Nos ha afectado de una forma global a los restaurantes en Estados Unidos porque tengo amigos en muchas ciudades que tienen restaurantes, hablo con ellos. En nuestro caso, nuestras ventas han bajado un 40%», comentó.

Según la Asociación de Restaurantes de Texas, durante el segundo trimestre del año, un 23% de sus asociados perdió empleados, un 21% contó que recibió menos solicitudes de trabajo y un 16% aseguró que perdió clientes.

Hasta 2022, en Estados Unidos vivían al menos unos 11 millones de inmigrantes considerados indocumentados, según cifras oficiales. Un número que puede haberse elevado a casi 14 millones, según la ONG Instituto de Políticas Migratorias.

Con su trabajo, los indocumentados pagaron casi 97.000 millones de dólares en impuestos solo en 2022, de acuerdo con la organización Americans for Tax Fairness.

Según datos del 2024 del Departamento de Trabajo estadounidense, casi la mitad de la fuerza laboral extranjera es latina o hispana.

– Una solución –

Texas es un territorio en constante desarrollo inmobiliario e industrial, con gente incluso mudándose desde otros estados.

«Parte de esto es que somos víctimas de nuestro propio éxito. Somos el mayor empleador del sector privado en Texas, y muchos restaurantes no tienen suficientes empleados. Tampoco los ranchos, las granjas, empacadoras, toda la red. Y el resultado es que la comida cuesta más», explicó Kelsey Erickson Streufert, portavoz de la Asociación de Restaurantes de Texas.

Informó que se han unido con líderes del rubro de todo el país para pedirle al presidente Trump «que haga exactamente lo que ha sugerido, que es crear permisos de empleo temporal para inmigrantes en todo el sistema alimentario estadounidense».

«No hablamos de amnistía. No hablamos necesariamente de ciudadanía, sino de la posibilidad de ocupar un puesto vacante, pagar impuestos y cumplir la ley. Esta medida beneficiará a todos los estadounidenses en términos de acceso a alimentos y servicios asequibles», detalló.

Trump ha prometido deportar a millones de inmigrantes indocumentados, a quienes incluso ha tildado de criminales.

Oscar, por su parte, los defiende como «gente trabajadora, gente honesta».

«Te podría garantizar que el 95% de la gente que yo he conocido en la industria del restaurante son gente honorable (…) Es gente que va de su casa al trabajo, del trabajo a la casa», asegura.