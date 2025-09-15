Multitud de moscas linterna moteadas invasoras aparecen en el radar meteorológico del área de DC

Desde que cruzó a Maryland en 2018, la mosca linterna moteada ha dejado cada vez más su marca pegajosa en el área de DC, dañando las plantas y molestando a los residentes.

La última demostración de fuerza de las especies invasoras iluminó el radar meteorológico el jueves.

«Estará parcialmente nublado, con probabilidad de ver moscas linterna aquí en el DMV», dijo Michael Raupp, profesor emérito de la Universidad de Maryland y el autoproclamado «Bug Guy».

El radar del jueves mostró lo que los expertos creen que es una masa de moscas linterna moviéndose al ser recogidas por las corrientes de viento.

Raupp, experto en entomología, el estudio de los insectos, dijo que son principalmente hembras de moscas linterna las que se desplazan.

“Tenemos hembras en particular moviéndose por el paisaje, tratando de encontrar la planta huésped perfecta y rica en nutrientes para poder alimentarse y desarrollar sus huevos”, dijo Raupp.

El Washington Post fue el primero en informar sobre el radar defectuoso.

Cualquier cosa del tamaño adecuado en la atmósfera podría aparecer en el radar.

“Normalmente no vemos este tipo de cosas, pero definitivamente no son algo insólito, solo un poco poco común”, dijo el meteorólogo de 7News First Alert, Mark Peña, sobre la aparición de las moscas linterna.

Peña dijo que el radar meteorológico funciona enviando una señal desde un sitio en el Aeropuerto Internacional Dulles.

“Estos pulsos de información se emiten y reflejan cualquier cosa que esté en el cielo”, dijo Peña. “Así que, para nosotros, normalmente se usa para la lluvia y la nieve, pero en ciertos niveles de la atmósfera, también puede detectar insectos y mariposas; incluso se han visto aves”.

Es una cuestión de proceso de eliminación para averiguar el origen de imágenes inesperadas.

“Sabíamos que no llovía, pero al final se dedujo que se debía a algún bicho”, dijo Peña. “Y todos sabemos que ahora las moscas linterna están por todas partes”.

En el área de Washington D. C., las cigarras también han llamado la atención. Peña comentó que en su estado natal, Texas, ha avistado monarcas y murciélagos migratorios.

“Hay grandes colonias de murciélagos en Texas, y cada verano, cuando salen por la noche, se ven grandes explosiones en estas cuevas”, dijo.

¿Hay moscas linterna moteadas en el pronóstico extendido del área de DC?

Aunque una multitud de insectos invasores puede ser molesta, Raupp afirmó que no representan un peligro directo para las personas. No muerden ni pican.

En un jardín residencial, mi mayor preocupación es la gran cantidad de melaza que excretan. Este líquido rico en carbohidratos cae sobre las plantas de abajo, decolorándolas —dijo Raupp—. Un hongo desagradable llamado fumagina ennegrece esas plantas y, de hecho, puede dañarlas.

Esa melaza puede atraer insectos que pican, incluidos avispas chaqueta amarilla, avispas de papel, avispones y abejas.

“Esto crea un riesgo para la salud de las personas y sus mascotas”, dijo Raupp.

La población de moscas linterna puede estar en su pico en la región de DC, pero los depredadores y parasitoides están comenzando a hacer retroceder las poblaciones de moscas linterna.

«El escuadrón asesino de la Madre Naturaleza aumentará su actividad un poco y, con suerte, podrá derrotar a estas moscas linterna moteadas», dijo Raupp.

Raupp dijo que las poblaciones están disminuyendo en algunas áreas.

«Tendremos que esperar a que esto pase, pero prevemos que, con el tiempo, esas poblaciones colapsarán», dijo. «Y quizás volvamos a una situación más normal con las moscas linterna moteadas».

Se espera que la mosca linterna moteada continúe moviéndose hacia el sur y el oeste, como lo ha hecho desde que la especie invasora apareció por primera vez en los EE. UU. en Pensilvania hace aproximadamente una década.

“Puedes pisotear moscas linterna si te hace feliz, es una forma de retribución, pero no lo hagas con la creencia errónea de que vas a afectar la dinámica de la población”, dijo Raupp.