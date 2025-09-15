Momentos clave de los Emmy: donaciones para los niños, política, redadas y Gaza

Las estrellas de la televisión se reunieron en Los Ángeles la noche del domingo para la 77ª edición de los Emmy, la principal gala de premios de la industria.

Esto son algunos de los momentos más notables que se vivieron en el Teatro Peacock en Los Ángeles:

– Cuenta atrás –

El anfitrión, Nate Bargatze, encontró una forma de controlar los interminables «gracias a» en los discursos de los ganadores: al comienzo de la noche anunció que donaría 100.000 dólares al Boys and Girls Club of America, pero que descontaría 1.000 dólares por cada segundo adicional a los 45 asignados para cada intervención.

«Sé que es difícil. Es duro», dijo el presentador. «Es un juego que inventé, y estas son las reglas». Sin embargo, aclaró que volvería a añadir 1.000 por cada segundo ahorrado en los discursos de los ganadores.

Con un contador en pantalla, la cifra disminuía implacablemente cuando actores y directores daban las gracias a colegas, familiares o agentes.

Aunque algunos ganadores respetaron su tiempo, al final de la noche la donación prácticamente se había esfumado.

Afortunadamente para la organización sin fines de lucro, que organiza programas extracurriculares para jóvenes, Bargatze dijo que él y la cadena CBS donarían un total de 350.000 dólares.

– Rey Colbert –

El humorista Stephen Colbert fue uno de los héroes de la noche y cuando entró en el escenario recibió una larga ovación de pie.

CBS anunció en julio que cancelaría su programa «The Late Show with Stephen Colbert», días después de que el comediante criticara el acuerdo de 16 millones de dólares al que llegó Paramount (empresa matriz de CBS), con el presidente Donald Trump para poner fin un proceso judicial en su contra. «Un enorme soborno», según Colbert.

Trump celebró la cancelación pero la industria del entretenimiento se solidarizó con Colbert, y presentadores de otros programas nocturnos apoyaron su nominación a mejor programa de entrevistas, un premio que ganó.

«A veces solo sabes cuánto amas algo realmente cuando sientes que podrías estar perdiéndolo», dijo Colbert. «En septiembre de 2025, amigos míos, nunca he amado más desesperadamente a mi país. Dios bendiga Estados Unidos».

– Cinco mujeres y un hombre –

Cuando la actriz de «Los Juegos del Hambre», Elizabeth Banks, anunció con orgullo que había más mujeres que hombres nominados al premio a la mejor dirección de una miniserie todo el mundo aplaudió.

«¿Cuándo fue la última vez que una categoría de dirección tuvo cinco mujeres y un hombre?», preguntó. «No me molesté en investigar eso, pero creo que todos estamos de acuerdo en que nunca,» dijo.

Luego abrió el sobre y anunció que el único hombre nominado, Philip Barantini, había ganado por la serie «Adolescencia».

– ICE y Gaza –

En un momento de fuertes tensiones en Estados Unidos y pocos días después de que el activista de derecha Charlie Kirk fuera asesinado a tiros, la política se infiltró en el glamur de la noche.

Hannah Einbinder, mejor actriz de reparto por «Hacks», utilizó su discurso para ofrecer una breve pero rotunda declaración sobre los Philadelphia Eagles (un equipo de fútbol americano), las redadas del ICE (la agencia de control migratorio) y la guerra en Gaza.

«Vamos Birds, a la mierda el ICE y Palestina libre», dijo.

El actor español Javier Bardem llevaba una kufiya en apoyo a los palestinos.

En la alfombra roja, dijo a la AFP que estaba boicoteando a los que cree que apoyan a Israel en su guerra en Gaza.

«Apuntamos a las compañías de cine y las instituciones cinematográficas que son cómplices y están relacionadas con el lavado de imagen o la justificación del genocidio en Gaza y de Israel, y su régimen de apartheid», dijo.