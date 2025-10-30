¿Qué cierre? Trump continua su agenda

El presidente Donald Trump no está reduciendo sus viajes. No está evitando el golf ni trabajando con un equipo mínimo en el Ala Oeste. Incluso las hamburguesas que se sirven en la Casa Blanca no son de McDonald’s , esta vez.

En confinamientos anteriores —incluido el del primer mandato de Trump— los presidentes solían reducir sus agendas. Al enviar a casa a los empleados considerados «no esenciales», la Casa Blanca a menudo procuraba mostrarse comprensiva con los estadounidenses afectados por las interrupciones en la atención médica, las prestaciones para veteranos y otros servicios clave.

La actual ha dejado a unos 750.000 empleados federales con permiso sin sueldo y a otros trabajando sin cobrar. La financiación del Programa de Asistencia Nutricional Suplementaria (SNAP, por sus siglas en inglés) finaliza el viernes .

No obstante, en los últimos 29 días todo ha transcurrido prácticamente con normalidad para Trump.

“Es como esa canción country: ‘A veces, caer se siente como volar por un rato’”, dijo Paul Begala, estratega demócrata y exasesor del presidente Bill Clinton, quien estuvo al frente de dos cierres del gobierno entre 1995 y 1996. “Parecen pensar: ‘Hasta ahora, todo bien, amigo’”.

Salón de baile, golf y viajes

Trump se encuentra en una gira de seis días por Asia, tras una reciente y vertiginosa visita a Oriente Medio . Organizó una recaudación de fondos en la Casa Blanca para grandes donantes en su salón de baile de 300 millones de dólares, donde se están demoliendo las obras del Ala Este , y celebró otra recaudación de fondos en su finca de Florida.

Los miembros del Gabinete también han realizado viajes. El vicepresidente JD Vance viajó a Israel, la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, visitó Oregón y el secretario de Defensa, Pete Hegseth, recorrió TOPGUN, la escuela de armas de combate de élite de la Armada estadounidense en Nevada.

Según un informe de contingencia de la Oficina de Presupuesto de la Casa Blanca, solo el 32% del personal de la Oficina Ejecutiva del Presidente iba a ser suspendido temporalmente durante el cierre actual. Esta cifra representa una disminución con respecto al 61% registrado durante el cierre anterior, entre 2018 y 2019, durante el primer mandato de Trump. Aproximadamente la mitad del equipo de la Mansión Ejecutiva, que incluye personal de limpieza, ujieres, mayordomos y asistentes personales, está trabajando actualmente. La vez anterior, más del 70% fue suspendido temporalmente.

A menudo ha sido difícil darse cuenta de que se está produciendo un cierre debido a la gran cantidad de empleados que permanecen en sus puestos de trabajo.

“Ni siquiera sé si se supone que deben estar trabajando, pero no faltarían ni un día”, dijo Trump durante un evento la semana pasada.

Esto supone un cambio con respecto al primer mandato de Trump, cuando dejó de jugar al golf y canceló un viaje previsto a Florida para Navidad durante el cierre del gobierno de 2018, que se prolongó hasta el año nuevo. En aquel entonces realizó una visita sorpresa a las tropas en Irak , pero canceló sus planes de ir a los Alpes suizos para el Foro Económico Mundial.

Para agasajar a los jugadores de fútbol americano de la Universidad de Clemson que celebraban su campeonato de la NCAA, Trump llevó hamburguesas y papas fritas de McDonald’s y Domino’s Pizza debido a los permisos sin sueldo del personal de la Casa Blanca.

Esta vez, el presidente invitó a senadores republicanos a un almuerzo que también incluyó hamburguesas. Pero las preparó el personal. «En la Casa Blanca se come de maravilla», dijo Trump.

‘Un enfoque más inteligente’

Algunos dicen que seguir adelante como si no hubiera ningún cierre del gobierno tiene algunas ventajas políticas para Trump, permitiéndole parecer presidencial al tiempo que evita las disputas en el Congreso.

“Es un enfoque mucho más inteligente”, dijo Marc Short, jefe de gabinete del ex vicepresidente Mike Pence.

Durante el cierre del gobierno en su primer mandato, Trump rechazó un acuerdo del Congreso para forzar su paralización —un intento por obtener fondos para construir un muro en la frontera entre Estados Unidos y México—. Posteriormente, nombró a Pence como principal negociador para poner fin al cierre, involucrando a su yerno Jared Kushner, lo que generó la imagen de que ambos debían acudir al Capitolio.

“La primera vez, fue bastante claro ante las cámaras: dijo que quería el cierre del gobierno. Se atribuyó la responsabilidad”, dijo Short. ¿Esta vez? “La Casa Blanca ha dejado claro que no se responsabiliza”.

En 1995, Begala recordó haber hablado de estrategia con Clinton durante una sudorosa carrera de verano en Fort McNair en Washington, y haberle dicho al presidente que el presidente republicano de la Cámara de Representantes, Newt Gingrich, y su partido “creen que pueden vencerlo”, forzando recortes a Medicare al amenazar con un cierre del gobierno.

Clinton respondió: «»Mi película favorita es ‘Solo ante el peligro'», recordó Begala, refiriéndose al western en el que un alguacil se enfrenta a unos forajidos. «Cuando hacen eso, tengo un momento a lo Gary Cooper en ‘Solo ante el peligro’. Es pan comido»».

Cuando Gingrich acudió posteriormente a la Casa Blanca para negociar, Begala afirmó que Clinton se mantuvo firme, a pesar de que algunos asesores le instaron a llegar a un acuerdo. En última instancia, los votantes culparon más a los republicanos del Congreso que a la Casa Blanca por el cierre del gobierno, y Clinton fue reelegido fácilmente en 1996.

“Eso podría haberle salido muy mal a Clinton”, dijo Begala. “Pero entendió que mantenerse firme, y tener un momento al estilo de Gary Cooper, le sería muy beneficioso”.

Trump probablemente podría encontrar la manera de poner fin al cierre actual del gobierno si quisiera priorizarlo, dijo Leon Panetta, quien trabajó para poner fin a cierres gubernamentales anteriores como jefe de gabinete de Clinton. Pero la atención de Trump está centrada en todo menos en sentarse a dialogar con ambos partidos para resolver este problema, afirmó Panetta.

‘Seguir trabajando día y noche’

Durante el cierre del gobierno de 16 días en 2013, el presidente Barack Obama canceló una gira por cuatro países de Asia y no asistió a la gala del Caucus Hispano del Congreso. Su agenda incluía eventos para mostrar los efectos del cierre, como la visita a una constructora de Maryland que se había beneficiado de préstamos federales similares a los que se vieron comprometidos con el cierre del gobierno.

En 2019, mientras el cierre del gobierno se prolongaba , funcionarios de la Casa Blanca de Trump reconocieron sentir presión para ponerle fin. Esta vez, la administración ha culpado a los demócratas, al tiempo que ha dado a entender que está dispuesta a esperar, incluso advirtiendo sobre posibles retrasos en los viajes durante las vacaciones de Acción de Gracias.

“El presidente Trump continúa trabajando día y noche en favor del pueblo estadounidense”, declaró la portavoz de la Casa Blanca, Abigail Jackson. “Toda la administración, incluido el presidente, seguirá visibilizando la situación de los trabajadores y las familias que sufren las consecuencias de la decisión de los demócratas de paralizar el gobierno”.

Bill Daley, jefe de gabinete de la Casa Blanca durante la administración Obama antes del cierre del gobierno en 2013, dijo que Trump no actúa como si sintiera presión política para reabrir el gobierno, incluso antes de las elecciones a gobernador del próximo martes en Virginia y Nueva Jersey , ambos estados con una considerable cantidad de empleados federales.

“Supongo que él cree que le ayuda”, dijo Daley, “hasta que —y no sé si sucederá— todo se derrumbe”.

Los demócratas exigen una prórroga de los créditos fiscales que están a punto de expirar y que han ayudado a millones de personas a costear un seguro médico, mientras que los republicanos afirman que no negociarán hasta que se reabra el gobierno.

Trump ha dicho que el cierre del gobierno debe terminar, pero también lo ha utilizado para recortar puestos federales y atacar programas que favorecen a los demócratas , al tiempo que redirige fondos a sus propias prioridades, como el pago de los salarios militares. El presidente incluso ha dicho sobre los museos cerrados: «Probablemente deberíamos abrirlos».

Mientras tanto, los estadounidenses están divididos sobre quién tiene la culpa.

Aproximadamente 6 de cada 10 dicen que Trump y los republicanos del Congreso tienen “mucha” o “bastante” responsabilidad por el cierre del gobierno, mientras que el 54% dice lo mismo sobre los demócratas en el Congreso, según una encuesta reciente del Centro de Investigación de Asuntos Públicos de Associated Press-NORC .

Mike McCurry, secretario de prensa de la Casa Blanca durante la administración Clinton, afirmó que los demócratas aún no han logrado un mensaje claro sobre el cierre del gobierno que haya calado hondo. Trump tiene la presidencia para dar su versión, pero McCurry señaló que ha sido “impredecible”.

“Es poco probable que después de esto haya ganadores o perdedores claros”, dijo McCurry. “Va a ser un poco confuso”.