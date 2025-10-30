Programas de ayuda y asistencia para trabajadores federales con licencia temporal en la región de DC

Algunas empresas y gobiernos locales de la región de Washington D.C. están ofreciendo ayuda a los trabajadores federales, muchos de los cuales están siendo suspendidos temporalmente de empleo y no recibirán sueldo durante el cierre del gobierno.

Decenas de miles de trabajadores federales están de baja temporal de empleo, mientras que la administración del presidente Donald Trump también amenazó con despidos masivos debido al cierre del gobierno.

Aquí encontrará programas de asistencia y apoyo para los trabajadores federales y otras personas afectadas por el cierre del gobierno:

Alimento

El Banco de Alimentos del Área Metropolitana está distribuyendo comida gratuita a los empleados federales durante el cierre del gobierno. La oferta incluye productos frescos y alimentos no perecederos.

Estos son los cinco puntos de recogida:

martes

De mediodía a 2 de la tarde, No Limits Outreach Ministries, ubicado en 7721 Barlowe Rd, Hyattsville, Maryland 20785

Miércoles

De 10:00 a 11:30 h en So What Else, ubicado en 6001 Executive Blvd., North Bethesda, Maryland.

Viernes

De 11 am a 1 pm en United Community, ubicada en 7511 Fordson Rd, Alexandria, Virginia 22306

De 11:00 a 13:30, Urban Outreach, ubicado en 5343 C St SE, DC 20019

Sábado

De 13:00 a 14:30 horas, en la Fundación LindaBen, ubicada en 10739 Tucker St, Beltsville, Maryland 20705

Los trabajadores deben presentar una identificación oficial en los puntos de distribución temporales del banco de alimentos. WTOP ofrece más información sobre los planes aquí .

El arzobispo de Baltimore declaró que la Iglesia está brindando ayuda a quienes se han visto afectados por el cierre del gobierno mediante comidas, alojamiento y otro tipo de apoyo. Según un comunicado de prensa de la Arquidiócesis de Baltimore, parte de la ayuda disponible en Maryland incluye:

Caridades Católicas de Baltimore ofrece asistencia alimentaria, alojamiento de emergencia, servicios familiares y apoyo psicológico. Para más información, visite la página web de Caridades Católicas de Baltimore: Al Servicio de Nuestras Comunidades o llame al 410-600-2000.

La Sociedad de San Vicente de Paúl ofrece desayuno y almuerzo caliente de lunes a viernes. También brinda asistencia directa para el pago de alquiler, servicios públicos y artículos de primera necesidad. Para más información, visite la página web de San Vicente de Paúl de Baltimore o llame al 410-662-0500.

Quien necesite alimentos o comida puede visitar los bancos de alimentos parroquiales y acceder a los programas de ayuda y asistencia comunitaria. Para encontrar una parroquia cercana, visite el sitio web de la Arquidiócesis de Baltimore .

Servicios públicos

Pepco y Baltimore Gas and Electric :

Opciones de pago flexibles: Ambas compañías ofrecen planes de pago de hasta 12 meses y planes de facturación presupuestada, según un comunicado de prensa.

Exención de cargos por pago atrasado: Los clientes afectados pueden obtener una exención de 30 días en los cargos por pago atrasado, en incrementos.

Recursos proactivos: Pepco cuenta con la herramienta Assistance Finder y Single Stop , que ayuda a los clientes a encontrar programas para los que podrían calificar. BGE ofrece un buscador de asistencia de autoservicio .

Pepco y BGE afirmaron que no se les pedirá a los clientes que presenten una identificación oficial para acceder al soporte.

Aquí encontrará información detallada de BGE . Aquí encontrará información detallada de Pepco .

Agua WSSC:

La mayor empresa de servicios de agua de Maryland suspenderá los cortes de servicio y eximirá de cargos por mora a los clientes directamente afectados por el cierre del gobierno, según un comunicado de prensa.

Lyn Riggins, portavoz de WSSC, declaró a WTOP que los clientes de la compañía de servicios de agua “no tendrán que preocuparse por un corte del servicio de agua” si no pueden pagar sus facturas durante el cierre.

Riggins dijo que el programa Get Current de la compañía de agua , que ofrece la condonación de una parte de la factura del cliente y que debía finalizar a finales de octubre, se extenderá un mes más.

Gas de Washington:

El Programa de Asistencia Energética para Hogares de Bajos Ingresos ( LIHEAP , por sus siglas en inglés) ofrece subvenciones para ayudar a las familias a pagar sus facturas de gas. La solicitud para este programa se reabrió el miércoles a través del Departamento de Energía y Medio Ambiente.

Finanzas

Las cooperativas de crédito están ofreciendo recursos para ayudar a los trabajadores federales y a las familias de militares afectadas por el cierre del gobierno.

Michele Evermore, investigadora principal de la Academia Nacional de Seguros Sociales, aconseja a los empleados federales que consulten con sus bancos si necesitan ayuda para pagar sus facturas, realizar pagos de tarjetas de crédito o solicitar un préstamo.

“Acabo de inscribirme en la cooperativa de crédito federal del Senado de EE. UU. y tienen disponible un préstamo sin intereses de 5.000 dólares para personas que están en suspensión temporal de empleo”, dijo.

Kathy Roth-Douquet, directora ejecutiva y presidenta de la junta directiva de Blue Star Families, declaró a WTOP que las cooperativas de crédito militares están ofreciendo beneficios similares.

“Y es importante saber que sus bancos trabajarán con ellos”, dijo.

Cooperativas de crédito y ayuda:

Navy Federal Credit Union ofrece a sus miembros elegibles, que puedan verse afectados por interrupciones en sus pagos de nómina durante el cierre, préstamos de hasta $6,000 en función del monto del último depósito directo elegible.

PenFed Credit Union ofrece préstamos para la protección de nóminas, aplazamientos de pago y asistencia para préstamos hipotecarios.

USAA está ayudando a sus miembros con préstamos al 0% de interés de hasta 6.000 dólares y planes de pago especiales para las primas de seguros de automóviles y de vivienda, así como para seguros de vida y de salud.

First Command ofrece un préstamo de anticipo de sueldo con una tasa de interés anual del 0%, sin comisiones ni intereses.

V irginia

El soporte disponible incluye:

Según la ley estatal , los empleados y contratistas federales no pueden ser desalojados ni se les puede ejecutar la hipoteca durante un cierre del gobierno federal .

Condado de Fairfax:

En respuesta al cierre del gobierno, el país ha extendido el plazo para que los residentes paguen su impuesto sobre bienes personales , también conocido como impuesto vehicular . Los residentes tienen hasta el 5 de noviembre para pagar sin recargos.

Alejandría:

La ciudad de Alexandria está ofreciendo recursos de ayuda a corto plazo a residentes y empresas, según un comunicado de prensa de la ciudad.

En lo que respecta a las medidas de alivio para el cumplimiento de las normas , existen planes de pago extendidos disponibles para las personas directamente afectadas por el cierre, aunque se acumularán multas e intereses.

Maryland

El gobernador de Maryland, Wes Moore, anunció que los empleados federales podrán viajar gratis en el tren MARC y el autobús de cercanías durante el cierre del gobierno. Para viajar gratis, deberán presentar su credencial de identificación federal.

El soporte disponible incluye :

Los empleados federales que se encuentran en suspensión temporal de empleo pueden solicitar prestaciones por desempleo . Deberán devolver dichas prestaciones una vez finalizado el cierre del gobierno y cuando reciban el pago retroactivo.

Los empleados considerados «excepcionales» o esenciales, que deben seguir trabajando durante el cierre administrativo sin recibir sueldo, pueden solicitar el Programa Federal de Préstamos para el Cierre Administrativo del Departamento de Trabajo de Maryland . Este programa ofrece un préstamo único de $700 sin intereses para ayudar a los trabajadores a cubrir gastos como el alquiler y la compra de alimentos. El préstamo debe devolverse 45 días después de que finalice el cierre.

Los empleados federales con permiso retribuido que corren el riesgo de ser desalojados o de perder su vivienda pueden solicitar al tribunal una suspensión temporal. A diferencia de lo que ocurre en Virginia, estas protecciones no se aplican a los contratistas.

El estado cuenta con mecanismos de protección para evitar que las compañías de electricidad y gas corten el servicio a los empleados suspendidos que no hayan pagado sus facturas. Dichos mecanismos entran en vigor al octavo día de un cierre del gobierno.

Si el cierre continúa, el Programa Federal de Préstamos para el Cierre se abrirá el 6 de octubre. El programa ofrece un préstamo sin intereses de 700 dólares a los empleados afectados, que deberá devolverse 45 días después de que finalice el cierre.

Condado de Montgomery:

El condado acaba de inaugurar un Centro de Empleo para la Fuerza Laboral Federal de Montgomery , cuyo objetivo es brindar apoyo a los trabajadores federales que han perdido su empleo. Los servicios están dirigidos a ayudar a los trabajadores a gestionar un cambio de carrera y a proporcionar asesoramiento financiero gratuito.

salud mental

La Arquidiócesis de Baltimore ofrece ayuda a los residentes de Maryland que buscan servicios de salud mental o asesoramiento. Estos servicios se prestan a través de Caridades Católicas de Baltimore y otras organizaciones asociadas a la diócesis. El sitio web de la Arquidiócesis de Baltimore contiene información detallada sobre cómo obtener ayuda .