La Casa Blanca afirma que el acuerdo para que TikTok pase a ser propiedad estadounidense podría finalizarse en Corea del Sur

La administración Trump ha estado dando señales de que finalmente podría haber llegado a un acuerdo con China para que TikTok siga funcionando en Estados Unidos, y que ambos países lo finalizarían tan pronto como el jueves.

El presidente Donald Trump está de visita en Corea del Sur, donde se reunirá con el presidente chino Xi Jinping para intentar rebajar la tensión de la guerra comercial.

El secretario del Tesoro, Scott Bessent, declaró el domingo en el programa “Face the Nation” de la CBS que los dos líderes “concretarán esa transacción el jueves en Corea”.

De concretarse, el acuerdo pondría fin a meses de incertidumbre sobre el futuro de la popular plataforma de videos en Estados Unidos. Tras la aprobación —y firma del presidente Joe Biden— de una ley que prohibiría TikTok en EE. UU. si no encontraba un nuevo propietario en sustitución de la empresa china ByteDance, la plataforma debía dejar de funcionar en enero, fecha límite establecida por la ley. Durante varias horas, así fue. Sin embargo, en su primer día en el cargo, Trump firmó una orden ejecutiva para mantenerla operativa mientras su administración intenta llegar a un acuerdo para la venta de la compañía.

Posteriormente, Trump emitió tres órdenes ejecutivas más, extendiendo, sin una base legal clara, el plazo para un acuerdo sobre TikTok. La segunda fue en abril , cuando funcionarios de la Casa Blanca creían estar cerca de un acuerdo para convertir TikTok en una nueva empresa de propiedad estadounidense; sin embargo, este acuerdo fracasó después de que China se retirara tras el anuncio de los aranceles de Trump. La tercera llegó en junio , seguida de otra en septiembre, en la que Trump afirmó que TikTok permitiría seguir operando en Estados Unidos de una manera que cumpliera con las normas de seguridad nacional.

La orden de Trump tenía como objetivo permitir que un grupo de inversores liderado por estadounidenses comprara la aplicación a la empresa china ByteDance, aunque el acuerdo también requiere la aprobación de China.

Sin embargo, el acuerdo con TikTok «no es realmente importante para Xi Jinping», declaró Bonnie Glaser, directora gerente del programa Indo-Pacífico del German Marshall Fund, durante una rueda de prensa el martes. «(China) está contenta de que (Trump) declare que finalmente han cumplido un acuerdo. Si ese acuerdo protegerá o no los datos de los estadounidenses es una gran incógnita de cara al futuro».

“Una gran incógnita para Estados Unidos, por supuesto, es si esto es coherente con la legislación estadounidense, ya que el Congreso aprobó una ley al respecto”, dijo Glaser.

Alrededor del 43% de los adultos estadounidenses menores de 30 años afirman obtener noticias regularmente de TikTok, un porcentaje superior al de cualquier otra aplicación de redes sociales, incluidas YouTube, Facebook e Instagram, según un informe del Pew Research Center publicado en septiembre.

Los estadounidenses también están más divididos sobre qué hacer con TikTok que hace dos años.

Una reciente encuesta del Pew Research Center reveló que alrededor de un tercio de los estadounidenses se mostró a favor de la prohibición de TikTok, una disminución respecto al 50% registrado en marzo de 2023. Aproximadamente un tercio dijo que se opondría a la prohibición, y un porcentaje similar dijo no estar seguro.

Según el informe, entre quienes dijeron apoyar la prohibición de la plataforma de redes sociales, aproximadamente 8 de cada 10 citaron la preocupación por el riesgo que corría la seguridad de los datos de los usuarios como un factor importante en su decisión.

El algoritmo de recomendaciones de TikTok —que ha llevado a millones de usuarios a un flujo interminable de vídeos cortos— ha sido fundamental en el debate sobre la seguridad de la plataforma. China declaró anteriormente que, por ley, el algoritmo debe permanecer bajo control chino. Sin embargo, una normativa estadounidense aprobada por el Congreso con apoyo bipartidista estipula que cualquier desinversión en TikTok debe implicar la ruptura de la relación entre la plataforma y ByteDance.

Funcionarios estadounidenses han advertido que el algoritmo —un sistema complejo de reglas y cálculos que las plataformas utilizan para ofrecer contenido personalizado en tu feed— es vulnerable a la manipulación por parte de las autoridades chinas, pero no han presentado ninguna prueba que demuestre que China haya intentado hacerlo.