El Pentágono construirá un centro de entrenamiento para pilotos qataríes

El ejército estadounidense está avanzando con los planes para construir una instalación dedicada en Idaho para entrenar a pilotos de Qatar, un importante aliado de Estados Unidos en Medio Oriente, anunció el viernes el secretario de Defensa, Pete Hegseth.

Hegseth, quien hizo el anuncio durante una visita del ministro de Defensa de Qatar, dijo que la instalación que se construirá en la Base de la Fuerza Aérea Mountain Home «albergará un contingente de F-15 y pilotos qataríes para mejorar nuestro entrenamiento combinado, aumentar la letalidad y la interoperabilidad».

El acuerdo no es inusual. Funcionarios del Pentágono señalaron que se han establecido instalaciones similares para otros aliados durante décadas, y la base de Idaho ya alberga un escuadrón de cazas de Singapur.

Pero la noticia provocó una dura reprimenda por parte de Laura Loomer, aliada cercana de Trump e influyente de derecha , quien calificó el plan de «abominación» y acusó a los qataríes de estar asociados con organizaciones terroristas islámicas.

“Ningún país extranjero debería tener una base militar en suelo estadounidense. Especialmente los países islámicos”, escribió Loomer en una de varias publicaciones en redes sociales pocas horas después del anuncio de Hegseth.

Aunque Loomer no ocupa un cargo formal en la administración Trump, sus quejas en línea han dado resultados. Sus críticas han provocado el despido de funcionarios del Consejo de Seguridad Nacional , del Dr. Vinay Prasad, director de vacunas de la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA), y del general Tim Haugh, director de la Agencia de Seguridad Nacional (NSA) .

Qatar, que alberga la mayor base militar estadounidense en Oriente Medio, dejó claro que no tendrá una base en suelo estadounidense y que cubrirá los costes de construcción de las instalaciones de entrenamiento.

“Esta no será una base aérea catarí”, declaró el portavoz de la embajada en Washington en un comunicado publicado en X. “Más bien, Catar se ha comprometido inicialmente, durante 10 años, a construir y mantener una instalación específica dentro de una base aérea estadounidense existente, destinada a entrenamiento avanzado y a mejorar la interoperabilidad para defender y promover nuestros intereses comunes en todo el mundo”.

El comunicado indicó que el proyecto creará cientos de empleos para los estadounidenses y destacó que la planificación comenzó hace varios años y recibió la aprobación local.

Cuando se le pidió más detalles sobre las futuras instalaciones, la oficina de Hegseth dijo que no tenía nada que ofrecer más allá de las declaraciones del secretario.

El anuncio se produce apenas unos días después de que el presidente Donald Trump firmara una orden ejecutiva en la que prometía utilizar todas las medidas, incluida la acción militar estadounidense, para defender a Qatar.

Loomer también criticó esa decisión, escribiendo en redes sociales: «No quiero morir por Catar. ¿Y tú?». Sin embargo, no estaba sola.

El consejo editorial del Wall Street Journal también cuestionó la promesa, escribiendo que “esta es una decisión que puede y debería haber sido debatida”.

“En cambio, surge de la nada: una orden ejecutiva sin debate público”, escribió la junta.

El pequeño país, rico en gas, desempeñó un papel clave en la negociación del último alto el fuego entre Israel y Hamás, cuyo objetivo era poner fin a la guerra en Gaza, así como en varias otras negociaciones clave. Doha, la capital de Qatar, fue atacada por sorpresa por Israel el mes pasado cuando miembros de Hamás se encontraban en la ciudad para negociar un alto el fuego.

Qatar también le regaló a Trump un avión jumbo de 400 millones de dólares para que lo utilizara como Air Force One.

Sin embargo, la conexión de los qataríes con la aviación militar estadounidense es anterior a estos acontecimientos más recientes.

En 2020, la Fuerza Aérea de Estados Unidos anunció que firmó un acuerdo con Qatar para la venta de más de 35 aviones de combate F-15.

Un estudio ambiental de la Fuerza Aérea, completado dos años después, reveló que la Base Aérea Mountain Home estaba proponiendo construir una instalación que albergaría 12 aviones F-15 qataríes y alrededor de 300 efectivos adicionales de la Fuerza Aérea qatarí y estadounidense.

Si bien el ejército estadounidense tiene una larga historia de entrenamiento de pilotos para países aliados, la práctica recibió escrutinio en 2019 luego de un tiroteo masivo mortal en la Estación Aérea Naval de Pensacola que mató a tres militares estadounidenses e hirió a varios más.

El tirador, Mohammad Saeed Al-Shamrani, era un oficial de la Fuerza Aérea Saudí que se entrenaba en la base de Pensacola. El FBI afirmó que estaba vinculado al grupo extremista Al-Qaeda y que había estado en contacto con él antes del tiroteo.

Tras el tiroteo, Estados Unidos expulsó a otros 21 estudiantes militares saudíes después de que una investigación revelara que todos ellos habían expresado sentimientos yihadistas o antiestadounidenses en redes sociales o habían tenido contacto con pornografía infantil, incluso en chats de internet, según informaron las autoridades en aquel momento. Sin embargo, Estados Unidos continuó entrenando a pilotos saudíes.

Loomer hizo referencia al incidente en sus publicaciones en redes sociales el viernes. «¿Por qué intentamos entrenar a más musulmanes para pilotear aviones en suelo estadounidense? ¿Acaso no aprendimos ya la lección?», escribió en redes sociales.