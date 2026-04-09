Por segunda vez, Trump busca eliminar la financiación federal para los colegios y universidades tribales

Por segundo año consecutivo, la administración Trump propone recortar la financiación federal para los colegios y universidades tribales .

La propuesta presupuestaria del presidente Donald Trump para el año fiscal 2027 contempla un aumento de 1,5 billones de dólares en el gasto de defensa y recortaría miles de millones de dólares de programas que cumplen con las responsabilidades fiduciarias y de tratados con las naciones tribales, incluyendo la eliminación total de la financiación para el Instituto de Artes Indígenas Americanas, la única institución de educación superior del país financiada con fondos federales para las artes nativas americanas contemporáneas.

La propuesta presupuestaria publicada la semana pasada también contempla recortes en la financiación de las TCU (Universidades de Educación Transnacional), así como en la de dos instituciones educativas gestionadas por la Oficina de Educación Indígena: la Universidad Haskell Indian Nations en Kansas y el Instituto Politécnico Indígena del Suroeste en Nuevo México. El año pasado, estudiantes de ambas universidades demandaron a la Oficina de Educación Indígena por los recortes presupuestarios y de personal impuestos por la administración.

“Si se aprobara este presupuesto, nuestras universidades tribales se verían obligadas a cerrar en el plazo de un año”, declaró Ahniwake Rose, presidenta del Consorcio Estadounidense de Educación Superior Indígena, que representa los intereses de las universidades y colegios tribales.

La propuesta presupuestaria de Trump también recorta miles de millones de dólares federales destinados a subvenciones para vivienda, empresas e infraestructura que benefician a los nativos americanos.

En Estados Unidos existen alrededor de tres docenas de instituciones de educación superior tribales (TCU, por sus siglas en inglés) administradas por naciones tribales, que brindan educación principalmente a zonas rurales del país, a menudo con un descuento significativo para los miembros de las tribus. La mayoría de ellas reciben la mayor parte de su financiación del gobierno federal. Se trata de un compromiso financiero vinculado a las responsabilidades fiduciarias del país y a los derechos derivados de los tratados que se le deben a las tribus.

El año pasado, Trump también recortó la financiación para las TCU ( Universidades y Colegios Tribales) , incluyendo varias subvenciones de agencias como el USDA que apoyan la educación de los miembros de las tribus. Asimismo, recortó la financiación para las instituciones que atienden a minorías y reasignó parte de ella a universidades históricamente negras y a las TCU.

Los responsables de los colegios tribales afirmaron que no esperan recibir esos fondos reasignados este año.

Rose afirmó que, al igual que el año pasado, ahora le corresponde al Congreso defender la financiación federal para las universidades de enseñanza superior.

“Estos recortes son inaceptables, y lucharé sin descanso para proteger a la IAIA y asegurar los fondos federales que necesita”, declaró en un comunicado el senador Ben Ray Luján, demócrata de Nuevo México y miembro del Comité de Asuntos Indígenas del Senado. “La propuesta presupuestaria del presidente Trump para eliminar los fondos federales de la IAIA es un ataque directo contra las comunidades indígenas y un ejemplo más de cómo la administración les da la espalda”.