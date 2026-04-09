Manifestantes protestan contra el proyecto de un centro de detención de inmigrantes, cuya construcción ha sido suspendida

Sonaron las bocinas y los manifestantes gritaron «¡Alto al ICE!» afuera de una reunión en el extremo occidental de Maryland donde los funcionarios del condado discutían asuntos mundanos como el presupuesto de desechos sólidos.

Esto ha sido así desde que el Departamento de Seguridad Nacional compró un edificio de 76.645 metros cuadrados (825.000 pies cuadrados) en el condado de Washington como parte de un plan para transformar almacenes en todo Estados Unidos en centros de detención para decenas de miles de inmigrantes .

“Estas instalaciones están construidas para paquetes, no para personas”, dijo Patrick Dattilio, fundador de un grupo contrario al Servicio de Inmigración y Control de Aduanas llamado Hagerstown Rapid Response, mientras se encontraba fuera de la reunión de la comisión del condado.

El gobierno federal ha enfrentado una fuerte oposición en las comunidades donde gastó un total de 1.074 millones de dólares en 11 almacenes, según un plan que el secretario de Seguridad Nacional, Markwayne Mullin, está revisando. El condado de Washington es la comunidad más receptiva, un lugar donde los funcionarios afirmaron apoyar al ICE, aunque entre silbidos y abucheos. Se suponía que el centro de procesamiento allí sería uno de los primeros en abrir como parte de un proyecto de instalaciones ideado bajo la predecesora de Mullin, Kristi Noem.

Pero ahora el plan del DHS para el edificio del condado de Washington está en pausa, enfrascado en una batalla legal como algunos de los otros proyectos de conversión de almacenes en centros de detención en todo Estados Unidos. Surgen dudas sobre si Mullin seguirá adelante con el proyecto de las instalaciones o si tomará otro rumbo mientras persigue la agenda de deportaciones masivas del presidente Donald Trump.

Los comisionados del condado proclamaron su «apoyo inquebrantable» a ICE.

El extenso almacén azul y blanco en el condado de Washington ha sido objeto de un intenso debate, en parte debido a la forma en que los comisionados expresaron su apoyo a ICE.

Si bien insistieron repetidamente en que tenían las manos atadas porque el gobierno federal ya había comprado el edificio, los comisionados también aprobaron una proclamación durante su reunión del 10 de febrero en la que declaraban su «apoyo inquebrantable» al DHS y al ICE.

La proclamación, que no mencionaba específicamente la compra del almacén, fue recibida con tantos abucheos y gritos que el presidente de la comisión desalojó la sala.

El condado también quería algo. Al día siguiente, envió la proclamación a Noem por correo electrónico, en la que se identificaban mejoras en alcantarillado, aeropuerto y carreteras por valor de cientos de millones de dólares que, según afirmaba, eran necesarias, de acuerdo con una solicitud de acceso a registros públicos recibida por el residente local Ethan Wechtaluk, quien se postula para el Congreso en el distrito que incluye el almacén.

El ICE, con una gran cantidad de fondos provenientes de una asignación masiva del Congreso , firmó un contrato por valor de 113 millones de dólares para renovar el edificio y albergar entre 500 y 1500 detenidos. Sin embargo, un juez suspendió temporalmente las obras tras la demanda presentada por el fiscal general de Maryland. La audiencia está programada para el 15 de abril.

Los comisionados del condado no respondieron a las solicitudes de comentarios por correo electrónico ni por teléfono. La administradora del condado, Michelle Gordon, declaró que los comisionados rechazaban todas las solicitudes de entrevista.

Muchos residentes del condado, un lugar al que acuden los aficionados a la Guerra Civil para visitar el campo de batalla de Antietam antes de dirigirse a la cercana Gettysburg, están indignados tanto por sus objeciones morales a las instalaciones como por no haber sido informados de la compra con antelación.

“No hemos tenido voz ni voto en esto”, dijo Carroll Sager por encima del bullicio de los manifestantes y el claxon de los coches. Detrás de ella, el departamento del sheriff había acordonado parte del edificio del condado con cinta policial para disuadir a los manifestantes. Dos agentes vigilaban a los manifestantes.

Durante la reunión, Sager permaneció sentado en silencio, sosteniendo un cartel que decía: «Privados de derechos en el condado de Washington».

Otras comunidades en todo Estados Unidos también se han opuesto a los planes del DHS.

La oposición en otras comunidades ha incluido una demanda en Nueva Jersey que alega una “total falta de comunicación” y otra en Michigan que cuestiona por qué el DHS no consideró utilizar prisiones estatales vacías. Funcionarios de Salt Lake City y Pensilvania han amenazado con retener o limitar el suministro de agua. En Georgia, el municipio de Social Circle colocó un candado en el contador de agua de un almacén adquirido por el DHS.

Mientras tanto, también han surgido dudas sobre cuánto pagó el DHS por algunos almacenes. Pagó el doble del valor que tenía el almacén de Nueva Jersey según los registros fiscales y casi cinco veces más que el valor tasado del almacén de Social Circle.

Durante su audiencia de confirmación, Mullin fue presionado para saber si continuaría con la política de Noem de convertir estos almacenes en centros de detención. Sin comprometerse a nada, Mullin dijo que el departamento quería ser un buen socio para las comunidades.

Días después de su toma de posesión, el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) suspendió la compra de nuevos almacenes destinados a albergar inmigrantes. Actualmente, está examinando minuciosamente todos los contratos firmados durante la gestión de Noem.

El gobierno federal también declaró en un documento presentado recientemente ante el tribunal en el marco de la demanda de Maryland que «el ICE está reconsiderando los planes y el alcance del almacén».

Al preguntársele si se estaban preparando cambios para las instalaciones de Maryland, el DHS declaró: «Como en cualquier transición, estamos revisando las políticas y propuestas de la agencia».

Los residentes del condado de Washington están a la espera de ver qué sucede.

El plan consistía en convertir el almacén de Maryland en un centro de procesamiento del ICE que albergaría a los inmigrantes recién arrestados antes de que fueran trasladados a otros centros para su detención a largo plazo.

Funcionarios del ICE han declarado que el almacén del condado de Washington cubriría las necesidades de espacio para la oficina del ICE en Baltimore. Legisladores estatales han expresado su preocupación por el edificio federal George H. Fallon, que alberga a detenidos del ICE en el centro de Baltimore, en parte debido a que se encontró una bacteria causante de la legionelosis en el agua.

Activistas y vecinos de las inmediaciones del almacén del condado de Washington están vigilando.

Durante casi tres décadas, Nica Sutch ha tenido una casa en las onduladas colinas del oeste de Maryland, donde crió a sus hijos y recibió a sus nietos.

Cuando se construyó el almacén hace unos años para satisfacer la demanda de centros de distribución, impulsada por el crecimiento de las compras en línea, ella razonó que podría ser una ventaja económica para la región.

Ahora que ICE ha comprado el edificio, ella está pensando en mudarse.

“Me encanta la zona”, dijo durante una entrevista en el patio trasero de su casa. “Me encanta todo. Este ha sido mi hogar durante 28 años”.