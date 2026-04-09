Sospechoso de tocar a mujeres regresa a la cárcel, acusado de acosar a una mujer en Washington D.C.

Un hombre de Silver Spring, Maryland, acusado de acosar a mujeres en los trenes del Metro, ha vuelto a prisión y se enfrenta a un nuevo cargo de acoso en Washington D.C.

Bryan Betancur, de 28 años, quien había sido puesto en libertad bajo fianza tras ser acusado de tocar el cabello de mujeres mientras viajaban en el metro, fue arrestado nuevamente el miércoles después de que los investigadores dijeran que había atacado a otra mujer en el Distrito.

Según los documentos judiciales , la conducta denunciada se intensificó tras su liberación.

Según la fiscalía, Betancur hizo comentarios antisemitas y realizó el saludo nazi hacia la mujer durante un encuentro ocurrido el 20 de marzo en el noroeste de Washington D.C., incidente que ella grabó.

Según los investigadores, Betancur posteriormente realizó una transmisión en directo desde las inmediaciones del Tribunal Supremo de Estados Unidos, aparentemente buscando a la mujer mientras ella trabajaba como periodista.

“ La víctima confirmó que había estado en el lugar, pero que se marchó antes de que el sospechoso comenzara la transmisión en directo”, según un comunicado de prensa de la policía de Washington D.C.

En los documentos presentados ante el tribunal también se indicaba que existía un patrón de acoso en línea, que incluía mensajes explícitos enviados a la víctima y contactos no deseados reiterados.

Las autoridades afirmaron que su conducta violaba las condiciones de su libertad condicional, que incluían mantenerse alejado de las instalaciones de Metro y acatar las órdenes judiciales.

Según el comunicado de prensa, fue arrestado el miércoles por un miembro del Servicio de Alguaciles de Estados Unidos en el Tribunal Superior de DC y entregado a la policía de DC.

Betancur se encuentra detenido sin derecho a fianza por el nuevo cargo de acoso.

También figura entre quienes fueron indultados previamente por su participación en los disturbios del 6 de enero.