Por primera vez en Florida un hombre será ejecutado

Un hombre condenado por matar a un vendedor ambulante durante un robo será ejecutado el martes por la noche en la primera inyección letal de este año en Florida.

Ronald Palmer Heath, de 64 años, está programado para recibir una inyección de tres fármacos a partir de las 6 p. m. en la Prisión Estatal de Florida, cerca de Starke. Heath fue condenado en 1990 por asesinato en primer grado, robo con arma letal y otros cargos por el asesinato de Michael Sheridan el año anterior.

La primera ejecución programada del estado para 2026 llega tras un récord de 19 ejecuciones en Florida el año pasado. El gobernador republicano Ron DeSantis supervisó más ejecuciones en un solo año en 2025 que cualquier otro gobernador de Florida desde que se restableció la pena de muerte en Estados Unidos en 1976. El récord anterior era de ocho ejecuciones en 2014.

Según los registros judiciales, Heath y su hermano Kenneth Heath conocieron a Sheridan en un bar de Gainesville en mayo de 1989. Después de pasar un tiempo en el bar, los tres hombres acordaron ir a otro lugar a fumar marihuana.

En algún momento, los hermanos planearon robar al otro hombre, según los investigadores. Ronald Heath condujo al grupo a una zona remota, donde Kenneth Heath apuntó con una pistola a Sheridan. Al principio, el hombre se negó a darles nada a los hermanos, y Kenneth Heath le disparó a Sheridan en el pecho.

Mientras Sheridan vaciaba sus bolsillos, Ronald Heath comenzó a patear al hombre y a apuñalarlo con un cuchillo de caza, según la fiscalía. Kenneth Heath luego le disparó a Sheridan dos veces en la cabeza.

Los hermanos abandonaron el cuerpo de Sheridan en una zona boscosa y regresaron al bar de Gainesville para recoger artículos de su coche de alquiler, según el expediente judicial. Se indica que al día siguiente, los hermanos realizaron varias compras con las tarjetas de crédito de Sheridan en un centro comercial de Gainesville.

Ronald Heath fue arrestado varias semanas después en su domicilio en Douglas, Georgia, después de que los investigadores lo relacionaran con las tarjetas de crédito robadas. Los agentes recuperaron ropa comprada con las tarjetas robadas, así como el reloj de Sheridan, según consta en los registros judiciales.

Kenneth Heath también fue acusado del asesinato de Sheridan, pero fue sentenciado a cadena perpetua como parte de un acuerdo de culpabilidad.

La Corte Suprema de Florida denegó las apelaciones presentadas por Ronald Heath la semana pasada. Sus abogados argumentaron que los funcionarios penitenciarios de Florida habían gestionado mal sus propios protocolos de pena de muerte, que el secreto proceso de clemencia del estado obstaculizaba el debido proceso, que el encarcelamiento de Heath como menor de edad retrasó su desarrollo cerebral y que el jurado no recomendó la pena de muerte por unanimidad.

Heath todavía tiene apelaciones similares pendientes ante la Corte Suprema de Estados Unidos.

Un total de 47 personas fueron ejecutadas en Estados Unidos en 2025. Florida lideró la lista con una oleada de órdenes de ejecución firmadas por DeSantis. Alabama, Carolina del Sur y Texas empataron en segundo lugar con cinco ejecuciones cada uno ese año.

Ya se han programado dos ejecuciones más en Florida para finales de este mes y el próximo. Melvin Trotter , de 65 años, morirá el 24 de febrero, y la ejecución de Billy Leon Kearse , de 53 años, está prevista para una semana después, el 3 de marzo.

Todas las ejecuciones en Florida se llevan a cabo mediante inyección letal utilizando un sedante, un paralizante y un fármaco que detiene el corazón, según el Departamento de Correcciones.