Monjes budistas se dirigen a DC para finalizar una ‘Caminata por la Paz’ que cautivó a millones

Un grupo de monjes budistas llegará a Washington, DC, a pie el martes, culminando un viaje desde Texas que ha cautivado al país.

Los monjes con sus túnicas color azafrán se han convertido en personajes habituales de las redes sociales, junto con su perro rescatado, Aloka.

Caminan para defender la paz . Ese sencillo mensaje ha resonado en todo Estados Unidos como un bienvenido respiro del conflicto y las divisiones políticas. Miles de personas se han congregado en las cunetas de las carreteras del sur para presenciar la silenciosa procesión de los monjes, en fila india, que comenzó a finales de octubre.

«Mi esperanza es que, cuando termine esta caminata, las personas que conocimos sigan practicando la atención plena y encuentren la paz», dijo el Venerable Bhikkhu Pannakara, el líder de voz suave del grupo que ha enseñado sobre la atención plena en las paradas a lo largo del camino.

Los monjes planean conmemorar los últimos días de su Caminata por la Paz con apariciones al aire libre en la Catedral Nacional de Washington el martes y en el Monumento a Lincoln el miércoles.

“Su largo viaje y su gentil testimonio nos invitan a todos a profundizar nuestro compromiso con la compasión y el trabajo por la paz en nuestras comunidades”, dijo la obispa episcopal de Washington, Mariann Budde, quien ayudará a organizar una recepción interreligiosa para los monjes en la catedral.

Los monjes se han sorprendido al ver que su mensaje trasciende ideologías. Millones de personas los han seguido en línea y multitudes los han recibido en numerosos lugares, desde una iglesia en Opelika, Alabama, hasta el Ayuntamiento de Richmond, Virginia.

Mark Duykers, un ingeniero mecánico jubilado que practica la atención plena, dijo que él y su esposa conducirán 550 millas (885 kilómetros) desde Ann Arbor, Michigan, a Washington para ver a los monjes.

“En estos tiempos de división, vimos pueblos enteros del Cinturón Bíblico salir en apoyo de estos monjes, sin tener ni idea de lo que es el budismo, pero conmovidos y animados por él”, dijo. “Es inspirador”.

Diecinueve monjes comenzaron el viaje de 2.300 millas (3.700 kilómetros) desde el Centro Huong Dao Vipassana Bhavana en Fort Worth el 26 de octubre de 2025. Venían de monasterios budistas Theravada de todo el mundo, liderados por Pannakara, quien es vicepresidente del templo de Fort Worth.

Durante su estancia en la capital estadounidense, planean presentar una solicitud a los legisladores para que declaren Vesak, el nacimiento de Buda , como feriado nacional. Sin embargo, Pannakara y otros han enfatizado que ese no es el objetivo de la caminata.

Long Si Dong, portavoz del templo, dijo que la caminata no es un movimiento político ni está enfocada en la defensa de derechos o la legislación.

“Es una ofrenda espiritual: una invitación a vivir la paz a través de acciones cotidianas, pasos conscientes y un corazón abierto”, dijo. “Creemos que cuando la paz se cultiva en el interior, se extiende naturalmente a la sociedad”.

La caminata ha tenido sus riesgos, y las fuerzas del orden locales han proporcionado seguridad. En noviembre, a las afueras de Houston, los monjes caminaban por la orilla de una carretera cuando su vehículo de escolta fue atropellado por un camión. Dos monjes resultaron heridos ; a uno le amputaron una pierna.

Algunos monjes, incluido Pannakara, han caminado descalzos o con calcetines durante la mayor parte del recorrido para sentir el suelo directamente y estar presentes. Mientras avanzaban a través de la nieve y el frío, a veces se ponían botas de invierno.

Los paseos por la paz son una preciada tradición en el budismo Theravada. Pannakara conoció a Aloka, un perro paria indio cuyo nombre significa «luz divina» en sánscrito, durante un viaje de 112 días por la India en 2022.

Los monjes practican y enseñan meditación Vipassana, una antigua técnica india enseñada por Buda como fundamental para alcanzar la iluminación. Se centra en la conexión mente-cuerpo, la observación de la respiración y las sensaciones físicas para comprender la realidad, la impermanencia y el sufrimiento.

El martes, los monjes completarán 108 días de caminata. Es un número sagrado en el budismo, el hinduismo y el jainismo. Representa la plenitud espiritual, el orden cósmico y la plenitud de la existencia.

El viaje de regreso de los monjes debería ser menos arduo. Tras una comparecencia en el Capitolio de Maryland, un autobús los llevará de regreso a Texas, donde esperan llegar al centro de Fort Worth a primera hora del sábado.

Desde allí, los monjes volverán a caminar juntos, recorriendo 6 millas (9,6 kilómetros) hasta el templo donde comenzó su viaje.