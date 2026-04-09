Piden a un juez que restablezca los límites a la aplicación de las leyes de inmigración cerca de las escuelas

Los abogados de dos distritos escolares de Minnesota y del principal sindicato de maestros del estado solicitaron el miércoles a un juez federal que bloquee un cambio de política de la administración Trump que otorgaba a las autoridades de inmigración mayor libertad para llevar a cabo acciones de control migratorio dentro y cerca de las escuelas.

El Departamento de Seguridad Nacional derogó el año pasado las restricciones vigentes a nivel nacional sobre la aplicación de la ley en materia de inmigración en o cerca de «lugares sensibles», como escuelas y paradas de autobuses escolares, iglesias y hospitales, que en la práctica los convertían en zonas prohibidas, salvo en raras circunstancias.

Los distritos escolares de Fridley y Duluth, junto con el sindicato Education Minnesota, interpusieron una demanda en febrero para bloquear la nueva política, en un momento en que el Departamento de Seguridad Nacional había enviado a unos 3.000 agentes federales al estado para la Operación Metro Surge. Agentes federales que participaron en la represión asesinaron a dos ciudadanos en Minneapolis en enero.

Los demandantes solicitaron el miércoles al tribunal una suspensión o una medida cautelar que restableciera las restricciones anteriores.

La abogada Amanda Cialkowski, que representa al distrito y al sindicato, declaró posteriormente a los periodistas que no estaba claro si un fallo a su favor se aplicaría fuera de Minnesota o a otros «lugares sensibles» como iglesias y hospitales.

“Tendremos que esperar a ver qué decide el juez”, dijo.

Docentes de todo el país han detallado cómo la represión migratoria de Trump ha afectado su trabajo y la vida de sus alumnos. En documentos presentados ante un tribunal federal de Oregón, en un caso en curso interpuesto por sindicatos nacionales de docentes, los educadores describieron rumores de redadas que ahuyentaron a los estudiantes, padres inmigrantes que dejaron de enviar a sus hijos a la escuela y relatos de padres y estudiantes arrestados en las paradas de autobús.

Además, la exigencia de los demócratas de que las autoridades federales se abstengan de realizar operaciones policiales en torno a escuelas, iglesias y hospitales es una de las disputas sin resolver en el enfrentamiento entre el Congreso y la administración por la financiación de la Seguridad Nacional.

Los argumentos presentados el miércoles ante la jueza de distrito estadounidense Laura Provinzino giraron principalmente en torno a complejas cuestiones legales, como si los distritos y el sindicato tenían legitimación procesal para demandar y podían demostrar que habían sido perjudicados directamente por el cambio de política, y si la nueva directriz constituía el tipo de decisión final de la agencia que un tribunal tendría autoridad legal para revisar.

La abogada del Departamento de Justicia, Jessica Lundberg, afirmó que «sustituir» las directrices políticas del año pasado por las anteriores, como pretenden los demandantes, no tendría un impacto significativo. Incluso bajo las normas anteriores, señaló, las medidas coercitivas dentro y alrededor de las escuelas siempre fueron una posibilidad.

Provinzino dijo que dictaminaría «tan rápido como pudiera… pero también asegurándose de hacerlo bien».

Los superintendentes del distrito de Fridley, en los suburbios de Minneapolis, y del distrito de Duluth, en el norte de Minnesota, estuvieron presentes en la sala del tribunal durante las deliberaciones.

La superintendente de Fridley, Brenda Lewis, afirmó que el cambio tuvo un gran impacto en la asistencia, ya que las familias no se sentían seguras al enviar a sus hijos a la escuela. Añadió que sus escuelas tuvieron que adaptarse al aprendizaje virtual para muchos estudiantes, lo que supuso una presión adicional sobre los recursos.

La superintendente también afirmó que su distrito ha perdido 72 estudiantes desde diciembre, lo que ha afectado la financiación que dependía del número de alumnos y de las comidas servidas. Algunos se matricularon en distritos que consideraban más seguros, otros abandonaron el país y algunos se encuentran en centros de detención, añadió.

Aunque el fin oficial de la Operación Metro Surge significa que Fridley no ha visto a agentes del ICE en las instalaciones escolares en ocho semanas, Lewis dijo que las repercusiones durarán muchos años.

El superintendente de Duluth, John Magas, señaló que su distrito, que se encuentra a unos 240 kilómetros al norte de Minneapolis, está bastante alejado del área metropolitana de las Ciudades Gemelas, pero que empezó a sentir los efectos del cambio de política mucho antes del aumento de casos.

Los distritos escolares del área metropolitana de Minneapolis-Saint Paul experimentaron un aumento drástico en el absentismo escolar durante la represión. En St. Paul, más de 9000 estudiantes faltaron a clases a mediados de enero, lo que representa más de una cuarta parte del distrito, según datos de asistencia obtenidos por Associated Press.

Las escuelas públicas de Minneapolis registraron más de 8.000 estudiantes que se quedaron en casa el último día de clases de enero, cerca del 30% del alumnado. Y en Fridley, la asistencia disminuyó en casi un tercio, según consta en los documentos judiciales.