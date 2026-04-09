Marzo bate récords como el mes más anormalmente caluroso en la parte continental de EEUU

El calor inusual y persistente de marzo fue tan intenso que Estados Unidos continental registró el mes más caluroso en 132 años de registros, según datos meteorológicos federales . Y se prevé que el próximo año el calentamiento global aumente aún más, ya que algunos pronósticos predicen que el fenómeno de El Niño, que se está gestando, alcanzará una intensidad máxima.

No solo fue el marzo más caluroso registrado en Estados Unidos, sino que la diferencia con respecto a la temperatura normal superó a la de cualquier otro mes en la historia de los 48 estados contiguos. La temperatura promedio de marzo, de 50.85 grados Fahrenheit (10.47 grados Celsius), fue 9.35 F (5.19 C) superior a la media del siglo XX para marzo. Esto superó con creces el récord anterior de 8.9 F (4.9 C) establecido en marzo de 2012 como el mes más anormalmente caluroso registrado, independientemente del mes del año, según los datos publicados el miércoles por la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica (NOAA).

La temperatura máxima promedio de marzo fue especialmente alta, alcanzando los 6,3 °C (11,4 °F) por encima del promedio del siglo XX, y fue casi un grado más cálida que la temperatura máxima diurna promedio de abril, según la NOAA.

Seis de los diez meses más calurosos del país han ocurrido en los últimos diez años. Este febrero, que estuvo 3,65 °C (6,57 °F) por encima de la temperatura normal del siglo XX, fue el décimo mes con mayor temperatura por encima de lo normal.

“Lo que experimentamos en marzo en todo Estados Unidos no tuvo precedentes”, declaró Shel Winkley, meteorólogo de Climate Central. “Una de las razones por las que esto es tan preocupante es la enorme cantidad de récords, récords históricos, que se establecieron y se batieron durante ese período. Pero además, esto se produce tras el peor año de nevadas y el invierno más caluroso registrado. Así que estamos viendo cómo este calor extraordinario que se produjo durante los meses de invierno continúa también en los meses de primavera. Ahí es donde reside la verdadera preocupación: en la duración de este calor”.

Según el meteorólogo Guy Walton, que analiza los datos de la NOAA, se batieron más de 19.800 récords diarios de temperatura en todo el país.