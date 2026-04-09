Cuarto arresto por el asesinato de un estudiante de Virginia

Una cuarta persona se enfrenta a cargos por el asesinato de un joven de 18 años cerca de una cancha de baloncesto en Dumfries, Virginia, el pasado mes de marzo.

Kennsington Adams, de 18 años y residente de Dumfries, fue arrestado el miércoles y acusado de asesinato en segundo grado, según la policía del condado de Prince William.

Durante el último mes, la policía ha arrestado a cuatro jóvenes y adolescentes en relación con el asesinato a tiros de Louis Boone, de 18 años , residente de Dumfries y estudiante de la Universidad Estatal de Norfolk.

Otras cuatro personas resultaron heridas en el tiroteo, entre ellas un joven de 17 años que la policía identificó como uno de los sospechosos.

Varias personas estaban jugando al baloncesto en la cuadra 1800 de Potomac Shores Parkway cuando, según la policía, otro grupo se acercó y se produjo un enfrentamiento el 9 de marzo.

Todos los hombres arrestados por el tiroteo han sido acusados ​​de asesinato en segundo grado. El joven de 17 años ha sido acusado de homicidio grave.

Adams fue arrestado en su domicilio en Dumfries por la policía del condado, que contó con la colaboración del grupo de trabajo del Servicio de Alguaciles de Estados Unidos. Permanece detenido sin derecho a fianza.

Uno de los sospechosos no fue localizado de inmediato. Unos días después del tiroteo, la policía solicitó la colaboración ciudadana para localizar a J’Shaun Williams, de Gainesville, buscado por un cargo de asesinato en segundo grado.

Dos semanas después, Williams fue detenido en Richmond .

Ryan Butler, residente de Triangle, fue arrestado el 13 de marzo y acusado de asesinato en segundo grado y delitos relacionados con armas de fuego.

El joven de 17 años fue acusado tras ser dado de alta del hospital para recibir tratamiento por sus heridas.

La policía ha declarado que continúa investigando el tiroteo.

Entre las demás personas que resultaron heridas de bala se encuentran un hombre de 20 años de Woodbridge, un chico de 16 años de Dumfries y otro chico de 17 años también de Woodbridge.