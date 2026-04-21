Pelea planeada entre adolescentes se convirtió en un tiroteo mortal

Una pelea planeada entre jóvenes se convirtió en un tiroteo masivo en un parque de Carolina del Norte el lunes por la mañana, que dejó dos adolescentes muertos y otras cinco personas heridas, según informaron las autoridades.

El capitán de la policía de Winston-Salem, Kevin Burns, informó que un joven de 16 años y otro de 17 fallecieron en el lugar de los hechos tras ser baleados alrededor de las 10 de la mañana en el parque Leinbach, cerca de una escuela secundaria. Otras cinco personas, de entre 14 y 19 años, también resultaron heridas de bala, con lesiones que varían de graves a leves, declaró Burns en una conferencia de prensa. Cuatro de las víctimas son mujeres, según las autoridades.

Según las autoridades, varias personas dispararon durante el tiroteo. El jefe de policía de Winston-Salem, William Penn, declaró que no había ningún detenido, pero que las autoridades creen que algunos de los heridos también podrían haber estado involucrados en el tiroteo.

“Me siento como todos los demás. Estoy frustrado, enojado y triste. Esto no tenía por qué haber sucedido”, dijo Penn.

Penn declaró que no podía responder de inmediato si los adolescentes fallecidos eran los que tenían previsto pelear. El jefe de policía también respondió negativamente cuando se le preguntó si se sabía el motivo de la pelea.

Las autoridades afirmaron que las escuelas cercanas al parque eran seguras.

El tiroteo tuvo lugar en un parque de una zona residencial y suburbana al noroeste del centro de Winston-Salem, una ciudad de unos 250.000 habitantes conocida desde hace décadas por ser la sede de la empresa tabacalera RJ Reynolds.