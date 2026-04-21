Los virginianos acuden a las urnas para elecciones especiales

Los votantes de Virginia acudirán a las urnas el martes para unas inusuales elecciones especiales de primavera que decidirán si los legisladores pueden rediseñar temporalmente los distritos congresionales del estado.

La papeleta incluye una única pregunta de sí o no sobre si se debe enmendar la constitución del estado para permitir que la Asamblea General adopte temporalmente nuevos mapas de distritos electorales. Un voto afirmativo otorgaría a los legisladores esa facultad, pero no crearía automáticamente nuevos distritos.

Los demócratas han argumentado que la medida es necesaria, señalando los llamamientos del presidente Donald Trump a la redistribución de distritos en los estados controlados por los republicanos, incluido Texas.

Los republicanos se oponen a la iniciativa y la están impugnando ante los tribunales. No se espera que el Tribunal Supremo de Virginia se pronuncie sobre la legalidad del plan hasta después de las elecciones. Cualquier revisión se centraría en la ley y el procedimiento, no en los resultados de la votación en sí.

“El mensaje a favor es básicamente: ‘Trump empezó esto y Virginia lo va a terminar’”, dijo Stephen Farnsworth, profesor de ciencias políticas en la Universidad de Mary Washington, a WTOP.

“Quienes se oponen a la reforma están analizando la dinámica del probable resultado de las nuevas líneas distritales, una ventaja demócrata de 10 a 1, y argumentan: ‘Eso no concuerda con la realidad de Virginia. Según esta teoría, Virginia es un estado con tendencia demócrata-indecisa, no como el Distrito de Columbia en cuanto a lealtades políticas’”.

Actualmente, Virginia cuenta con seis demócratas y cinco republicanos en la Cámara de Representantes de Estados Unidos. Los analistas señalan que un nuevo mapa electoral aprobado mediante la enmienda podría favorecer a los demócratas, aunque el resultado final aún dependería de los límites de los distritos y los resultados electorales.

Los distritos electorales para el Congreso suelen rediseñarse una vez cada década después del censo. Según la propuesta, cualquier nueva línea aprobada se aplicaría únicamente a las elecciones de 2026, 2028 y 2030.

“Todo empezó en Texas, donde la Casa Blanca de Trump convenció a los republicanos que controlan el estado para que diseñaran un mapa electoral que podría otorgarles hasta cinco escaños más en el Congreso”, declaró a WTOP J. Miles Coleman, editor asociado de Sabato’s Crystal Ball en el Centro de Política de la Universidad de Virginia. “No sé si los republicanos esperaban que los demócratas reaccionaran, pero vimos algo en el bando demócrata en California”.

El año pasado, los demócratas de California lograron con éxito lo que Coleman describió como «lo que los demócratas de Virginia están intentando hacer ahora mismo».

La última vez que Virginia recurrió a una comisión independiente para trazar su mapa electoral para el Congreso, esta enmienda propuesta permitiría a los legisladores eludir ese proceso por un tiempo limitado.

Una encuesta reciente del Washington Post-Schar School reveló que el 52% de los votantes apoya seguir adelante con un nuevo mapa, pero Farnsworth dijo que la participación podría ser un problema.

“En muchos lugares, la gente no está acostumbrada a votar en primavera”, dijo Farnsworth. “En Virginia, el tema es confuso y creo que es mucho más fácil para los votantes centrarse en los candidatos: ‘¿Te gusta este candidato? ¿Te disgusta este otro?’, en lugar de en cuestiones constitucionales”.

Este asunto ha atraído a figuras políticas prominentes a Virginia, incluyendo al presidente de la Cámara de Representantes, Mike Johnson, y al expresidente Barack Obama, con el objetivo de lograr una alta participación electoral.

Algunos candidatos políticos, entre ellos el delegado Dan Helmer y Dorothy McAuliffe, ya han anunciado su intención de presentarse como candidatos en uno de los distritos recién creados, en caso de que los votantes aprueben la enmienda y esta supere los desafíos legales.

Coleman afirmó que los partidarios consideran que este esfuerzo consiste en que los estados compensen las ganancias partidistas obtenidas en otros lugares, o que se «cancelen entre sí».

“Uno de los argumentos que esgrimen quienes defienden esta medida es: ‘Bueno, puede que California ya se haya ocupado de Texas, pero si Florida cambia de opinión y hace algo que beneficie a los republicanos, tenemos que hacer algo aquí en Virginia’”, dijo Coleman.