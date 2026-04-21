Trump ofrece mensajes contradictorios sobre el camino a seguir en la guerra de EEUU contra Irán

El presidente Donald Trump ofreció mensajes contradictorios el lunes sobre el futuro de la guerra de Estados Unidos contra Irán , declarando que no tenía prisa por poner fin al conflicto, al tiempo que expresaba su confianza en que pronto se celebrarán nuevas negociaciones con Teherán en Pakistán.

Ante la expiración el miércoles del alto el fuego de 14 días , Trump osciló entre entrevistas telefónicas y publicaciones en redes sociales entre un optimismo moderado de que pronto se podría alcanzar un acuerdo y la advertencia de que «muchas bombas» «empezarán a estallar» si no se llega a un acuerdo antes de la fecha límite del alto el fuego.

Trump indicó que aún espera enviar a su equipo negociador, encabezado por el vicepresidente JD Vance, a Islamabad, la capital de Pakistán, para una segunda ronda de conversaciones , a pesar de que Irán insistió en que no participaría hasta que Trump rebajara sus exigencias.

El principal negociador y presidente del Parlamento iraní, Mohammed Bagher Qalibaf, acusó a Estados Unidos de querer que Irán se rinda y añadió que, por el contrario, Irán se ha estado preparando «para revelar nuevas cartas en el campo de batalla».

“No aceptamos negociaciones bajo la sombra de las amenazas”, escribió Qalibaf en una publicación en X a primera hora del martes.

Trump insistió en que no siente ninguna presión para poner fin a la guerra hasta que Irán acepte sus condiciones.

“No estoy bajo ninguna presión”, dijo Trump en su plataforma Truth Social, “aunque todo sucederá, ¡relativamente rápido!”.

Los funcionarios paquistaníes siguieron adelante con los preparativos para una nueva ronda de conversaciones entre Estados Unidos e Irán, mientras que el frágil alto el fuego se vio aún más comprometido durante el fin de semana por la reanudación del conflicto en torno al estrecho de Ormuz .

Trump declaró a Bloomberg News que era «muy improbable» que renovara el alto el fuego.

Irán se resiste a reanudar las negociaciones.

Las tensiones aumentaron después de que la Armada estadounidense atacara y capturara el domingo un barco que, según afirmó, intentaba evadir el bloqueo impuesto a los puertos iraníes. El sábado, Irán abrió fuego contra embarcaciones e interrumpió abruptamente el tráfico en el estrecho, incumpliendo su promesa de permitir el paso de algunos barcos y alegando que Estados Unidos no estaba respetando su parte del alto el fuego.

Las acciones de Estados Unidos son «incompatibles con la pretensión de diplomacia», declaró el lunes el ministro de Asuntos Exteriores iraní, Abbas Araghchi, en una publicación en redes sociales.

No dio ninguna indicación de lo que hará Irán después de que expire el alto el fuego ni de si Irán volverá a una segunda ronda de negociaciones con Estados Unidos.

Durante el fin de semana, Irán afirmó haber recibido nuevas propuestas de Estados Unidos, pero sugirió que aún existe una gran brecha entre ambas partes. Entre los temas que hicieron fracasar la última ronda de negociaciones se encontraban el programa de enriquecimiento nuclear iraní , sus aliados regionales y el estrecho.

Irán ha restringido el tráfico marítimo a través del estrecho, que conecta el Golfo Pérsico con mar abierto, desde poco después del ataque estadounidense e israelí contra Irán el 28 de febrero, que dio inicio a la guerra. Estados Unidos también ha impuesto un bloqueo a los puertos iraníes . Aproximadamente una quinta parte del comercio mundial de petróleo transita normalmente por este estrecho.

Trump arremete contra los críticos de la guerra y busca tranquilizar a los inversores.

El presidente estadounidense arremetió contra los críticos de la guerra en su país, quienes le instan a poner fin al conflicto que comenzó hace más de siete semanas.

“¿Qué tan grave es que, estando en medio de negociaciones y con los iraníes en una posición perfecta, incluso habiendo sido derrotados militarmente, haya demócratas y algunos republicanos pidiendo que se resuelva ahora?”, dijo Trump al New York Post.

Aunque Trump se mostraba irritado con sus detractores, intentó tranquilizar a los inversores nerviosos mientras las acciones estadounidenses caían ligeramente el lunes, tras el caótico fin de semana en el Golfo Pérsico.

El presidente se vio en la necesidad de reprender a su secretario de Energía, Chris Wright, quien el domingo dijo que los automovilistas estadounidenses podrían no ver que los precios de la gasolina vuelvan a rondar los 3 dólares por galón hasta finales de este año o el próximo.

“Estoy totalmente en desacuerdo con él. Creo que se derrumbará estrepitosamente si termina”, dijo Trump a PBS. “Si terminamos con esto, si Irán hace lo que debe hacer, se derrumbará estrepitosamente”.

Según un funcionario, se reanudarán las conversaciones entre Israel y Líbano.

Mientras tanto, las históricas conversaciones diplomáticas entre Israel y Líbano se reanudarían el jueves en Washington, según informaron un funcionario israelí, uno libanés y uno estadounidense. Los tres hablaron bajo condición de anonimato para comentar las negociaciones que se desarrollan entre bastidores.

Los embajadores de Israel y Líbano se reunieron la semana pasada para mantener las primeras conversaciones diplomáticas directas en décadas. Israel afirma que el objetivo de estas conversaciones es desarmar a Hezbolá y alcanzar un acuerdo de paz con Líbano.

El viernes entró en vigor un alto el fuego de 10 días en Líbano, donde estallaron los combates entre Israel y los militantes de Hezbolá, respaldados por Irán, dos días después de que Estados Unidos e Israel lanzaran su guerra contra Irán. Los enfrentamientos en Líbano han dejado más de 2290 muertos .

En dos enfrentamientos separados ocurridos el lunes, la fuerza aérea israelí atacó y abatió a militantes de Hezbolá que, según el ejército, se acercaron a sus tropas de forma amenazante. Israel ha llevado a cabo varios ataques aéreos desde que entró en vigor el alto el fuego.

Hezbolá afirmó haber detonado explosivos el domingo en un convoy israelí dentro del Líbano.

Irán afirma que más de 3.000 personas han muerto en el país hasta el momento.

Desde que comenzó la guerra, al menos 3.375 personas han muerto en Irán, según un nuevo balance publicado el lunes en los medios oficiales iraníes por Abbas Masjedi, director de la Organización de Medicina Legal de Irán.

No especificó las bajas entre civiles y fuerzas de seguridad, limitándose a decir que 2.875 eran hombres y 496 mujeres. Masjedi indicó que 383 de los fallecidos eran menores de 18 años.

Además, 23 personas han muerto en Israel y más de una docena en los estados árabes del Golfo. Quince soldados israelíes en Líbano y 13 militares estadounidenses en toda la región han fallecido.

Los precios del petróleo vuelven a subir tras la reanudación del conflicto en el estrecho de Ormuz.

El control que Irán ejerce sobre el estrecho ha disparado los precios del petróleo y ha dado lugar a una de las peores crisis energéticas mundiales de las últimas décadas .

Los precios del petróleo volvieron a subir el lunes, con el crudo Brent, el referente internacional, situándose en poco más de 95 dólares el barril, frente a los aproximadamente 70 dólares el barril que costaba antes de que comenzara la guerra.

Irán anunció el viernes la reapertura del estrecho a los barcos, pero el tráfico se interrumpió después de que Trump se negara a levantar el bloqueo estadounidense.

La incautación del cargamento iraní por parte de Estados Unidos el domingo fue la primera interceptación de este tipo en el marco del bloqueo. El mando militar conjunto de Irán calificó el abordaje armado como un acto de piratería y una violación del alto el fuego.

Trump afirmó que el bloqueo se mantendrá «en pleno vigor» hasta que Teherán acepte un acuerdo. El ejército estadounidense informó el lunes que ha ordenado el regreso de 27 buques a puertos iraníes desde que comenzó el bloqueo la semana pasada.