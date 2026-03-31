Pastor quedada en libertad tras pasar seis meses en una cárcel por abuso sexual infantil

El fundador de una megaiglesia de Texas que se declaró culpable de abusar sexualmente de un niño en la década de 1980 fue puesto en libertad el martes tras cumplir seis meses en una cárcel de Oklahoma.

Robert Preston Morris, de 64 años, fue puesto en libertad poco después de la medianoche, según informó el capitán Matt Clark, de la oficina del sheriff del condado de Osage.

El año pasado, Morris se declaró culpable de cinco cargos de actos lascivos o indecentes con un menor como parte de un acuerdo de culpabilidad en virtud del cual recibió una sentencia suspendida de 10 años, debiendo cumplir los primeros seis meses en la cárcel del condado de Osage.

El abuso comenzó en 1982, cuando la víctima tenía 12 años y Morris era una evangelista itinerante que se alojaba en Hominy, Oklahoma, con su familia, según el fiscal general de Oklahoma, Gentner Drummond, cuya oficina procesó el caso.

Morris era el pastor principal de la Iglesia Gateway en Southlake, un suburbio de Dallas-Fort Worth, donde dirigió una de las megaiglesias más grandes del país hasta junio de 2024, cuando, ante las acusaciones de la víctima, renunció . Fue acusado el año pasado por un gran jurado de Oklahoma .

Morris deberá registrarse como delincuente sexual y estará bajo la supervisión de las autoridades de Texas en virtud de un convenio interestatal. Además, se le ordenó pagar los gastos de su encarcelamiento, incluidos los gastos médicos, y la indemnización a la víctima.

La víctima, Cindy Clemishire, que ahora tiene cincuenta y tantos años, no respondió de inmediato el martes a una solicitud de comentarios, pero declaró tras la sentencia de Morris que «finalmente se ha hecho justicia, y el hombre que me manipuló, me preparó y abusó de mí cuando era una niña inocente de doce años por fin irá a la cárcel». La Associated Press normalmente no revela la identidad de las personas que afirman haber sido agredidas sexualmente a menos que se presenten públicamente, como hizo Clemishire.

En un comunicado difundido el martes por uno de los abogados de Morris, Bill Mateja, Morris pidió disculpas a Clemishire y a su familia y los elogió por haber denunciado los hechos.

“Lo que le hice a Cindy hace décadas estuvo mal. No hay otra palabra para describirlo, y no hay excusa para ello. Lo siento muchísimo”, dijo Morris. “He cargado con el peso de ese error durante mucho tiempo, y estoy agradecido —sinceramente agradecido— de que los Clemishire hayan tenido el valor de sacar esto a la luz”.

“Hace muchos años, les pedí perdón en privado, y como señaló recientemente el padre de Cindy, él me concedió esa gracia, una gracia que no merecía y que nunca he dado por sentada.”

La Iglesia Gateway fue fundada por Morris en el año 2000. Ha participado activamente en política y anteriormente formó parte del consejo asesor evangélico del presidente Donald Trump. La iglesia recibió a Trump en su campus de Dallas en 2020 para un debate sobre las relaciones raciales y la economía.