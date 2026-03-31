Las denuncias de abusos contra Chávez suscitan una reflexión

En 1965, trabajadores agrícolas filipinos y mexicoamericanos se unieron para declararse en huelga contra los productores de uva de California, bajo el liderazgo del dirigente sindical filipino Larry Itliong y uno de los fundadores de la Asociación Nacional de Trabajadores Agrícolas, César Chávez. Fue un momento crucial que ha sido inmortalizado en libros, monumentos e incluso en un musical.

Tras las recientes acusaciones de que Chávez abusó sexualmente de mujeres y niñas jóvenes en el movimiento por los derechos laborales, los filipino-estadounidenses, incluidos los descendientes de los trabajadores en huelga, están buscando la manera de celebrar este capítulo histórico de cara al futuro.

Grupos filipinos han cancelado sus planes de marchar en el Día de César Chávez, y activistas quieren cambiar el nombre de la celebración del 31 de marzo para centrarse en los trabajadores agrícolas filipinos y chicanos, en particular las mujeres, al tiempo que se reconoce a las sobrevivientes de los abusos de Chávez.

“Realmente necesitamos poner en el centro el tema del trauma que sufren las mujeres y el abuso sexual”, dijo Dillon Delvo, director ejecutivo de Little Manila Rising, un centro comunitario filipino con larga trayectoria en Stockton, California. “Sin duda, ese es el tema que debemos abordar”.

Cómo llegaron los inmigrantes filipinos a trabajar en las granjas estadounidenses

Cuando Estados Unidos ejerció su dominio colonial sobre Filipinas entre 1898 y 1946, muchos filipinos estudiaron inglés y obtuvieron autorización para emigrar a Estados Unidos. Desde la década de 1920 hasta la de 1960, decenas de miles de filipinos se incorporaron a la fuerza laboral agrícola estadounidense, trabajando en granjas, fábricas y conserveras, principalmente en el oeste del país. La primera oleada de hombres —procedentes de la región filipina de habla ilocana— eran conocidos como «manong», un término cariñoso para referirse a un hermano mayor.

Muchos trabajadores agrícolas filipinos sufrieron discriminación en forma de salarios bajos, viviendas precarias y malas condiciones laborales, solo para poder ganar dinero y enviarlo a casa. También padecieron soledad, ya que pocas mujeres filipinas emigraron y las leyes contra el mestizaje prohibían casarse fuera de su raza.

En la década de 1960, los trabajadores agrícolas filipinos formaron el Comité Organizador de Trabajadores Agrícolas para planificar huelgas laborales.

“Surgió de la necesidad y la desesperación por protegerse, por intentar vivir con dignidad”, dijo Dennis Arguelles, director para el sur de California de la Asociación para la Conservación de los Parques Nacionales. La región que Arguelles, de origen filipino, supervisa incluye monumentos a trabajadores agrícolas filipinos y a Chávez.

Organizadores filipinos toman la iniciativa de la huelga

Itliong y su compañero organizador Philip Vera Cruz lideraron al Comité para que votara el 8 de septiembre de 1965 a favor de la huelga contra los viticultores de Delano, California. Exigían que se les pagara al menos el salario mínimo federal. Itliong, el líder sindical más combativo, llamó a Chávez, quien, junto con Dolores Huerta , dirigía la entonces llamada Asociación Nacional de Trabajadores Agrícolas.

“Chávez dudaba en ir a la huelga”, dijo Arguelles. “Parecía que la Asociación Nacional de Trabajadores Agrícolas no estaba preparada para enfrentarse a estos poderosos intereses agroindustriales. Estas estructuras empresariales eran muy eficaces para enfrentar a diferentes grupos étnicos entre sí y así romper las huelgas”.

Una semana después, unieron fuerzas oficialmente para formar el sindicato United Farm Workers. La huelga de la uva de Delano duró cinco años y sacudió a la industria, culminando en acuerdos de negociación colectiva para miles de trabajadores.

La narrativa popular en torno al liderazgo de Itliong casi siempre ha estado ligada a Chávez, ya que aparecen juntos en libros de texto, exposiciones históricas y murales por toda California.

Las acusaciones contra Chávez han provocado advertencias sobre el peligro de ensalzar —e incluso deificar— a figuras históricas.

“Siempre parece existir la necesidad de ser el protagonista”, dijo Delvo. “Pero el problema es que de eso no se trata un sindicato”.

También ha reavivado el debate sobre si Chávez eclipsó a otros en el movimiento obrero.

“Tal vez esta sea nuestra oportunidad de contar una versión más precisa y completa de lo que sucedió”, dijo Arguelles. “Lo veo como algo positivo”.

La semana pasada, la Junta de Supervisores de Los Ángeles, en una reunión pública, tomó medidas para cambiar el nombre del Día de César Chávez a Día de los Trabajadores Agrícolas . Algunos sugirieron trasladar el feriado, que se celebra el martes, al 8 de septiembre para honrar a los trabajadores filipinos en huelga. Johnny Itliong, hijo de 60 años, dijo que Chávez había intentado «borrar la historia» de cómo comenzó la huelga de Delano.

“He dedicado toda mi vida a defender a mi padre y a su generación de hombres y mujeres que alimentaron a Estados Unidos”, dijo Itliong en la reunión.

Enfoque en las mujeres

“Larry the Musical: An American Journey”, un musical sobre el movimiento de los trabajadores agrícolas filipinos, menciona a Chávez solo una vez, en una escena en la que Itliong lo llama. Los productores también se aseguraron de incluir a las mujeres en la vida de Itliong en la historia. Los acontecimientos recientes han reafirmado la importancia de esa decisión creativa.

“Desde el principio, siempre hemos centrado este musical en las mujeres de la comunidad, como aquellas que velan por los intereses de Larry y de la comunidad, y las que transmiten el conocimiento a la siguiente generación”, declararon en un comunicado los coproductores Gayle Romasanta y Bryan Pangilinan.

Vernadette Gonzalez, profesora de estudios étnicos en la Universidad de California, Berkeley, afirmó que los educadores deberían aprovechar la oportunidad para reconocer a los héroes anónimos del movimiento de trabajadores agrícolas filipinos. Por ejemplo, las mujeres hispanas miembros de United Farm Workers se dedicaban a criar a sus familias y a preparar la comida para las reuniones.

“Nadie les da crédito en las actas de la reunión”, dijo González. “¿Quién falta en esta historia? En el movimiento de los Trabajadores Agrícolas Unidos, la gente dirá: ‘Es Larry Itliong y los trabajadores agrícolas filipinos’. Pero yo también preguntaría: ‘¿Dónde están las mujeres?’”.