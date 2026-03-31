¿Qué harán las escuelas del condado de Prince George si aparecen agentes de inmigración?

El distrito escolar público del condado de Prince George ha adoptado una nueva política que describe lo que debe y no debe suceder si agentes federales de inmigración se presentan en una de las casi 200 escuelas del distrito.

Los responsables del segundo sistema de escuelas públicas más grande de Maryland afirmaron que el objetivo es ayudar a los estudiantes del distrito, altamente diverso, del condado a centrarse en el aprendizaje, al tiempo que se establecen expectativas claras para el personal, los estudiantes y las familias, después de que la Junta de Educación aprobara la política el 26 de marzo .

“Como padre y superintendente interino, sé que un niño no puede aprender si vive con miedo”, dijo el superintendente interino Shawn Joseph.

“Cuando dejan a sus hijos en nuestras puertas, nos confían su posesión más preciada”, dijo Joseph. “A cambio, les hacemos una promesa: que nuestras escuelas serán lugares de seguridad, alegría y descubrimiento, no lugares de preocupación”.

Política de confinamiento domiciliario

Aimee Olivo, miembro de la junta directiva y vicepresidenta del Comité de Política y Gobernanza de la junta, dijo que la política permite a los directores iniciar procedimientos de confinamiento domiciliario en respuesta a las actividades de control migratorio.

“Autorizamos a una escuela a activar el protocolo de confinamiento si hay agentes de inmigración en sus instalaciones”, dijo Olivo. “Esto incluye las reuniones nocturnas y el área escolar, las 24 horas del día, los 7 días de la semana”.

Dijo que los directores también pueden usar su criterio si hay fuerzas del orden cerca.

Tras observar las acciones del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos en otras jurisdicciones, Olivo afirmó que la política del condado de Prince George tiene como objetivo prevenir enfrentamientos.

“Permitiremos que los directores utilicen su criterio profesional para decretar el confinamiento domiciliario si las autoridades de inmigración se encuentran a menos de 300 metros de la propiedad escolar”, dijo.

Olivo afirmó que las autoridades de inmigración no han intentado entrar en los edificios escolares del condado, pero que sí han habido agentes presentes cerca de las escuelas.

“Hemos observado la presencia de agentes de inmigración, a veces durante la entrada o la salida de los alumnos del colegio”, y añadió que la política también limita el papel de las fuerzas del orden en los centros escolares.

“Esto garantiza que nuestros socios de seguridad escolar y de las fuerzas del orden estén aquí exclusivamente para la seguridad del campus; tienen estrictamente prohibido actuar como agentes de inmigración”, dijo Olivo.

Qué significa ‘quedarse en casa’

Joseph afirmó que tanto el personal como los estudiantes están familiarizados con los procedimientos de confinamiento domiciliario.

“Todos los estudiantes están localizados, las puertas están cerradas con llave, tanto las exteriores como las interiores… Esto les indica a todos que algo está sucediendo que requiere su atención, su concentración y su seguridad”, dijo Joseph, y agregó que se notifica a los padres una vez que se resuelve la situación inmediata.

“Cuando se decreta el confinamiento, avisamos a los padres inmediatamente después, porque es algo que ocurre de inmediato”, y añadió que los responsables escolares “suelen estar en estrecha comunicación con el departamento de policía y la seguridad del sistema escolar”.

Luego, “cuando se levante la orden de confinamiento, enviaremos un comunicado para explicar por qué sucedió después de los hechos, pero en el momento, simplemente actuamos”, dijo Joseph.

Shannon Wilk, directora de educación de We Are CASA , un grupo de defensa de los inmigrantes, agradeció a la Junta de Educación en una conferencia de prensa antes de la votación.

“En este momento crucial de la historia de nuestra nación, usted será recordado por insistir en que, en el condado de Prince George, todos los estudiantes sean bienvenidos, valorados y protegidos.”