Pam Bondi, anuncia dos arrestos más en la protesta de la iglesia de St. Paul

La fiscal general de Estados Unidos, Pam Bondi, anunció el lunes dos arrestos más tras una protesta en una iglesia de Minnesota contra la ofensiva migratoria, lo que eleva el número de personas arrestadas a nueve.

Los nueve fueron nombrados en un escrito de acusación formal presentado por un gran jurado el viernes. Los periodistas independientes Don Lemon y Georgia Fort se encontraban entre las cuatro personas arrestadas el viernes. Otras tres fueron arrestadas a principios de semana, entre ellas la destacada activista local Nekima Levy Armstrong.

Un gran jurado en Minnesota acusó formalmente a los nueve por cargos federales de derechos civiles, como conspiración e interferencia con los derechos de los fieles amparados por la Primera Enmienda, durante la protesta del 18 de enero en la Iglesia Cities de St. Paul. Un pastor de la iglesia también es funcionario del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE). La protesta generó fuertes objeciones por parte de la administración Trump.

En una publicación en redes sociales el lunes, Bondi identificó a los dos últimos arrestados como Ian Davis Austin y Jerome Deangelo Richardson. No dio detalles sobre sus arrestos.

Lemon, quien fue despedido de CNN en 2023 tras una trayectoria irregular como presentador matutino, ha declarado no tener ninguna afiliación con el grupo que interrumpió el servicio dominical al entrar en la iglesia. Se describe a sí mismo como un periodista independiente que documenta las protestas.

La acusación alega que Richardson viajó a la iglesia con Lemon mientras este transmitía y que Richardson le dijo a Lemon que debían alcanzar a los demás. También alega que Austin se paró en los pasillos de la iglesia y reprendió a gritos a un pastor con preguntas sobre el nacionalismo cristiano.

Los registros carcelarios en línea muestran que Austin fue arrestado el viernes. No se supo de inmediato cuándo Richardson fue detenido.

La abogada de Austin, Sarah Gad, no respondió de inmediato a una llamada en busca de comentarios. Los registros judiciales no incluyen a ningún abogado de Richardson que pudiera hacer declaraciones en su nombre.

El Departamento de Justicia inició su investigación después de que el grupo interrumpiera los servicios coreando “ICE fuera” y “Justicia para Renee Good”, en referencia a la madre de tres hijos de 37 años que recibió un disparo mortal de un oficial de ICE en Minneapolis.

Cities Church pertenece a la Convención Bautista del Sur y tiene como uno de sus pastores a David Easterwood, quien dirige la oficina de campo de ICE en St. Paul.