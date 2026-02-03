Padre de niño de 5 años detenido en Minnesota cuestiona afirmación del gobierno de que abandonó al niño

El padre de un niño de 5 años que fue detenido por agentes de inmigración y retenido en una instalación federal en Texas negó el lunes las versiones del gobierno de que abandonó a su hijo el mes pasado mientras era perseguido por las autoridades.

Al regresar a Minnesota , Adrián Conejo Arias, originario de Ecuador, declaró a ABC News que ama a su hijo, Liam, y que jamás lo abandonaría, refutando las declaraciones del Departamento de Seguridad Nacional , que alegaban que Arias había dejado a su hijo en un vehículo. También afirmó que su hijo enfermó mientras estaba bajo custodia federal, pero le negaron medicamentos.

La subsecretaria de Seguridad Nacional, Tricia McLaughlin, declaró que Arias huyó a pie antes de ser arrestado, abandonando a su hijo. Añadió que agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) se quedaron con el niño.

“Los hechos en este caso NO han cambiado: el padre que estaba ilegalmente en el país decidió llevar a su hijo con él a un centro de detención”, dijo.

McLaughlin no abordó la declaración de Arias de que a su hijo le negaron medicamentos mientras estaba detenido.

Arias también dijo que fue arrestado injustamente y sostuvo que estaba en el país legalmente, con una audiencia judicial pendiente para asilo.

Los comentarios se producen después de que un juez federal ordenara el fin de semana la liberación de ambos. Fueron liberados el domingo y regresaron a Minnesota, según el representante Joaquín Castro, de Texas.

El arresto y liberación de la familia se produjo durante la ofensiva del presidente Donald Trump contra la inmigración, que ha provocado protestas diarias que incluyeron la muerte a tiros de dos ciudadanos estadounidenses por parte de agentes federales.

La semana pasada, el presidente ordenó a su principal asesor fronterizo supervisar la represión, días después del tiroteo mortal de Alex Pretti, de 37 años, enfermero de cuidados intensivos en un hospital de Asuntos de Veteranos. El zar fronterizo, Tom Homan, sugirió que se han cometido errores , pero afirmó que los agentes seguirán aplicando la ley federal e instó a los funcionarios locales y estatales a cooperar con los federales.

En las últimas repercusiones, la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, anunció el lunes que todos los agentes del DHS en Minneapolis recibirían de inmediato cámaras corporales . El presidente Donald Trump afirmó que las cámaras corporales suelen ser beneficiosas para las fuerzas del orden «porque la gente no puede mentir sobre lo que está sucediendo».

Amenazas de bomba en las escuelas

Los vecinos celebraron el regreso del niño, pero su escuela en Columbia Heights tuvo que cancelar las clases tras recibir amenazas de bomba. Las autoridades informaron que no encontraron ningún artefacto peligroso y que las clases se reanudarían el martes.

Incluso antes de las amenazas, el distrito se sentía asediado. Más de dos docenas de padres de alumnos de la escuela de Liam, la Primaria Valley View, han sido detenidos, declaró el director Jason Kuhlman el viernes en una entrevista, dejando a los niños sin sus cuidadores.

“Odiamos los lunes. Y es porque nos enteramos de cuántos de nuestros padres fueron secuestrados el fin de semana”, dijo Kuhlman.

La escuela comenzó a ofrecer clases en línea la semana pasada porque muchos padres tenían miedo de ir, incluso con voluntarios patrullando el recinto durante la entrada y salida. Casi 200 estudiantes faltaron un día en una escuela de aproximadamente 570 alumnos, dijo Kuhlman. Normalmente, solo faltarían entre 20 y 30 niños.

El niño con la mochila de Spider-Man

La detención del niño provocó indignación cuando comenzaron a aparecer imágenes de oficiales de inmigración rodeando al joven con un sombrero de conejito azul y una mochila de Spider-Man.

El gobierno dijo que el padre del niño ingresó ilegalmente a Estados Unidos desde Ecuador en diciembre de 2024. El abogado de la familia dijo que tiene una solicitud de asilo pendiente que le permite permanecer en Estados Unidos.

La gran mayoría de los solicitantes de asilo son liberados en Estados Unidos y los adultos tienen derecho a permisos de trabajo, mientras sus casos avanzan por un sistema judicial atrasado.

El expediente judicial en línea de la Oficina Ejecutiva de Revisión de Inmigración del Departamento de Justicia no muestra audiencias futuras para el padre de Liam.

Otros niños bajo custodia

El regreso de Liam dio algo de esperanza a otras familias en circunstancias similares.

El domingo, Luis Zuna levantó fotografías de su hija de 10 años, Elizabeth, quien dijo que había sido detenida, junto con su madre, Rosa, mientras se dirigían a la parada del autobús escolar el 6 de enero. Han estado retenidas durante casi un mes en la misma instalación donde estuvieron detenidos Liam y su padre.

Zuna les envía dinero para llamadas y comida, porque a Elizabeth, en particular, no le gusta la comida de allí. Son de Ecuador y llevan cuatro años en Minnesota.

“Ha sido muy duro volver a casa y no hay nadie”, dijo. “Y están allí encerrados. Mi hija quiere salir de ahí”.

Carolina Gutiérrez, quien trabaja como secretaria en la escuela a la que asistió Elizabeth, comparó la situación con la de Liam “pero no había fotografías”, dijo.

Zuna, tras conocerse el regreso de Liam y su padre, sonó algo optimista.

“Para mí es una esperanza de que muy pronto yo también pueda ser el mismo, con toda mi familia de regreso”, dijo.

“No hay camas ni mantas de verdad” en el centro de detención, afirma congresista s

Una miembro del Congreso a quien se le negó la entrada a un centro de detención de ICE en Minnesota el mes pasado dijo que vio condiciones inhumanas cuando finalmente ingresó durante el fin de semana.

Y el lunes, un juez federal en Washington emitió una orden de restricción temporal solicitada por el representante y otros 12 miembros del Congreso contra una política de la administración Trump que había bloqueado el acceso de los legisladores a las instalaciones de detención de ICE.

La representante demócrata Kelly Morrison de Minnesota, que es médica, dijo que no había ninguna enfermera presente durante su visita y que no se está ofreciendo atención médica real a los detenidos.

«No hay camas, ni mantas de verdad, la comida es mínima y el frío es extremo. La gente está en celdas cerradas, con grilletes en las piernas», dijo Morrison el domingo en una publicación en redes sociales.

Morrison, junto con sus compañeras representantes demócratas de Minnesota, Ilhan Omar y Angie Craig, fueron rechazadas en la instalación ubicada en las afueras de Minneapolis el 10 de enero, tres días después de que un oficial de ICE disparara y matara a la ciudadana estadounidense Renee Good en Minneapolis.

Aunque los tres tenían una cita, les dijeron después de llegar que los miembros del Congreso ahora debían avisar con al menos una semana de anticipación antes de cualquier visita.

Fueron rechazados a pesar de que, en diciembre, un juez federal en Washington impidió temporalmente que la administración Trump impusiera límites a las visitas del Congreso a los centros de detención migratoria. Varios congresistas habían presentado demandas previamente tras negárseles la entrada a centros de detención.

El lunes, la misma jueza, Jia Cobb, emitió una nueva orden de restricción temporal solicitada por los 13 congresistas, incluyendo a Morrison, después de que la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, intentara el 8 de enero restablecer la política de preaviso de siete días. La jueza afirmó que los demandantes habían demostrado una alta probabilidad de ganar el caso.

Por otra parte, otro juez federal levantó una orden de restricción temporal que prohibía a los investigadores federales destruir pruebas del tiroteo de Pretti. El juez federal de distrito Eric Tostrud concluyó que era improbable que las autoridades destruyeran o alteraran indebidamente las pruebas.

Catalini reportó desde Trenton, Nueva Jersey. Lurye reportó desde Filadelfia. Los reporteros de Associated Press Jake Offenhartz, Giovanna Dell’Orto y Bianca Vázquez Toness en Minneapolis, y Audrey McAvoy en Honolulu contribuyeron a este reportaje.