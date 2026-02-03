Juez impide que administración Trump ponga fin a protecciones para haitianos

Un juez federal bloqueó el lunes el fin de las protecciones que han permitido a aproximadamente 350.000 haitianos vivir en Estados Unidos, lo que supone otro revés legal, aunque quizás temporal, para la agenda de inmigración del presidente Donald Trump.

La jueza de distrito estadounidense Ana Reyes, en Washington, concedió una solicitud para suspender la terminación del Estatus de Protección Temporal (TPS) para haitianos mientras se tramita la demanda que lo impugna. La terminación, prevista para el martes, «será nula, sin valor y sin efecto legal», escribió.

“Podemos respirar un poco”, dijo Rose-Thamar Joseph, directora de operaciones del Centro de Apoyo Haitiano en Springfield, Ohio.

Reyes dijo en una opinión de 83 páginas que era probable que los demandantes prevalecieran sobre los méritos del caso y que consideraba «sustancialmente probable» que la Secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, preordenara su decisión de despido debido a la «hostilidad hacia los inmigrantes no blancos».

El juez, designado por el presidente Joe Biden, declaró que Noem no tenía «discreción ilimitada» y que debía consultar con otras agencias sobre la situación en Haití. El fallo citó las propias palabras de Noem tres días después de anunciar el fin de las protecciones para los haitianos, exigiendo la prohibición de viajar desde Haití y «todos los países que han estado inundando nuestra nación de asesinos, sanguijuelas y adictos a las prestaciones sociales».Si bien el fallo otorga un alivio temporal a los haitianos, no están claros los próximos pasos legales.

La portavoz del Departamento de Seguridad Nacional, Tricia McLaughlin, denunció el fallo como “activismo ilegal”.

“El TPS de Haití se otorgó tras un terremoto ocurrido hace más de 15 años”, dijo. “Nunca se pretendió que fuera un programa de amnistía de facto, pero así lo han utilizado las administraciones anteriores durante décadas”.

El DHS dice que Haití ha mejorado, pero los líderes comunitarios dicen que aún no es seguro

El Secretario de Seguridad Nacional puede otorgar el Estatus de Protección Temporal (TPS) si las condiciones en los países de origen se consideran inseguras para el regreso debido a un desastre natural, inestabilidad política u otros peligros. Si bien otorga a los beneficiarios del TPS el derecho a vivir y trabajar en EE. UU., no ofrece una vía legal para obtener la ciudadanía.

El TPS de Haití se activó inicialmente en 2010 tras un terremoto catastrófico y se ha extendido en múltiples ocasiones. El país está asolado por la violencia de pandillas, que ha desplazado a cientos de miles de personas.

La administración Trump ha buscado agresivamente eliminar esta protección , lo que aumenta el número de personas elegibles para la deportación. Estas medidas forman parte de un esfuerzo más amplio de deportación masiva por parte de la administración .

Además de los migrantes haitianos, Noem ha cancelado las protecciones de unos 600.000 venezolanos , 60.000 personas de Honduras, Nicaragua y Nepal, más de 160.000 ucranianos y miles de personas de Afganistán y Camerún. Algunos tienen demandas pendientes en tribunales federales.

“Si la cancelación se mantiene, es casi seguro que habrá muertes”, escribieron los abogados de los beneficiarios haitianos del TPS en un expediente judicial en diciembre. “Algunos probablemente morirán, otros probablemente morirán de enfermedades , y otros probablemente morirán de hambre ”.

Dicen que la decisión de poner fin al estatus de Haití estuvo motivada por un sentimiento racial y que Noem no tuvo en cuenta si existía un conflicto armado en curso que plantearía una “amenaza grave” a la seguridad personal, como lo exige la ley.

El DHS afirmó que las condiciones en Haití habían mejorado. En un documento judicial presentado en diciembre, los abogados de la administración afirmaron que las alegaciones de animadversión racial de los demandantes se basaban en declaraciones «sacadas de contexto, a menudo de otros oradores y de años atrás, y sin vínculos directos con las decisiones del Secretario».

“Más bien, la Secretaria Noem proporcionó explicaciones razonadas y aparentemente suficientes para sus determinaciones”, dijeron.

Un aviso gubernamental de noviembre que anunciaba la terminación indicó que se habían producido algunos avances positivos para Haití, incluyendo la autorización de una nueva fuerza multinacional para combatir las pandillas. Noem determinó que permitir que los haitianos permanecieran en Estados Unidos era contrario al interés nacional, según el aviso.

Jerome Bazard, miembro de la Primera Iglesia Evangélica Haitiana de Springfield, dijo que todavía es demasiado peligroso para muchos en su comunidad regresar a Haití.

No pueden ir a Haití porque no es seguro. Sin el TPS, no pueden trabajar. Y si no pueden trabajar, no pueden comer, no pueden pagar sus cuentas. Están matando a la gente, dijo.

Los haitianos en Springfield están llenos de incertidumbre

El lunes por la mañana, dos docenas de líderes religiosos y cientos de congregantes en Springfield cantaron y oraron juntos en apoyo a los migrantes haitianos que temían que su estatus de protección pudiera terminar esta semana. Tenían la esperanza de que el juez federal interviniera.

La incertidumbre sobre el TPS ha profundizado las preocupaciones de la ya asediada comunidad haitiana de la ciudad.

Trump denigró a la comunidad de unos 15.000 haitianos durante su campaña para un segundo mandato en 2024, acusándolos falsamente de comerse los perros y gatos de sus vecinos mientras promocionaba sus planes para una ofensiva migratoria. Estas falsas acusaciones exacerbaron los temores de división y el sentimiento antiinmigrante en esta ciudad mayoritariamente blanca y de clase trabajadora de unos 59.000 habitantes.

En las semanas posteriores a sus comentarios, escuelas, edificios gubernamentales y casas de funcionarios electos recibieron amenazas de bomba .

Desde entonces, los haitianos en Springfield han vivido con un temor constante que sólo se ha visto exacerbado por las medidas represivas federales contra la inmigración que se están llevando a cabo en Minneapolis y otras ciudades, dijo Viles Dorsainvil, líder del Centro de Ayuda y Apoyo a la Comunidad Haitiana de Springfield.

Muchos de los niños haitianos en Springfield son ciudadanos estadounidenses cuyos padres se encuentran en el país sin autorización. Algunas familias tienen demasiado miedo de enviar a sus hijos a la escuela, dijo Dorsainvil. Si son detenidos, añadió, algunos padres han firmado declaraciones juradas de cuidadores que designan a un tutor legal con la esperanza de evitar que sus hijos sean acogidos.

Voluntarios de pueblos cercanos se han ofrecido a entregar comida a quienes temen salir de casa, dijo Dorsainvil. Otros han estado almacenando víveres por si los agentes de inmigración inundan la zona.

Algunos, dijo, han recibido llamadas desesperadas de familiares en el extranjero instándolos a irse. «Les siguen diciendo que Springfield ya no es un lugar seguro para quedarse».

Lynn Tramonte, directora ejecutiva de la Alianza de Inmigrantes de Ohio, dijo que la «indulgencia de última hora del tribunal es, por supuesto, bienvenida. Pero la gente no puede vivir así, vinculando el futuro de sus familias a un caso judicial».