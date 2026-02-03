Demócratas piden la dimisión de la secretaria de Seguridad y acabar con el ICE

Representantes de varios caucus demócratas en el Congreso de EE.UU. pidieron este martes la dimisión de la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, y el desmantelamiento del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE) tras la muerte de dos manifestantes en enero en Minesota.

«Necesitamos desmantelar el ICE. Y, en el proceso, a la persona que dirige la agencia, bajo cuya supervisión se han cometido estas atrocidades. Debería dimitir o ser destituida», declaró el líder del Caucus Hispano, Adriano Espaillat, en una rueda de prensa afuera de la sede de la agencia en Washington.

Otros líderes -entre ellos del Caucus Asiático y del Pacífico Americano del Congreso, el Caucus Negro del Congreso y el Caucus de Mujeres Demócratas- exigieron también un juicio político contra la secretaria de Seguridad, muy cuestionada tras los sucesos en Mineápolis (Minesota).

Durante la protesta, corearon «Noem debe irse» y mostraron pancartas con el mensaje «Sacad al ICE de nuestras ciudades».

Por su parte, Espaillat celebró la decisión de una jueza federal que ha prohibido temporalmente al Departamento de Seguridad Nacional (DHS) impedir que los miembros del Congreso visiten los centros de detención de inmigrantes sin previo aviso.

«Vamos a poder ejercer nuestras responsabilidades y deberes de supervisión sin ningún tipo de impedimento ni presión por parte del ICE o de la secretaria», subrayó.

El miembro del Comité de Asuntos Exteriores Joaquín Castro se mostró aliviado por la liberación el pasado domingo de Liam Conejo, niño ecuatoriano de cinco años, y su padre, que estaban detenidos desde el 22 de enero en Mineápolis, pero denunció que muchos más menores y familias permanecen en el mismo centro de detención de ICE.

«Actualmente hay un bebé de dos años encarcelado allí, y una madre detenida con sus dos hijos celebrará mañana el decimoctavo cumpleaños de su hijo mayor», aseguró.

Castro acusó a Noem de permitir y supervisar «un mecanismo de crueldad y perversidad construido por la Administración del presidente Donald Trump».

El Gobierno de Trump lanzó el pasado diciembre la llamada operación «Metro Surge», un conjunto de operativos para arrestar a migrantes indocumentados en Minesota, gobernado por los demócratas, después de que la Casa Blanca pusiera el foco sobre casos de malversación de fondos federales ligados a la comunidad somalí del estado.

Las agresivas redadas han sido rechazadas por las autoridades locales y por miles de manifestantes, que han protestado durante las últimas semanas para exigir la salida de ICE del estado.

Trump, ordenó el pasado sábado retirar la presencia de agentes federales en manifestaciones en Mineápolis y en otras ciudades demócratas, pero prometió que seguirán defendiendo las instalaciones propiedad del Gobierno federal.

En el transcurso de los operativos en Mineápolis, agentes de inmigración mataron a disparos a dos manifestantes, Renée Good y Alex Pretti, ambos de 37 años y nacionalidad estadounidense, lo que ha generado indignación en todo el país y en la bancada demócrata.