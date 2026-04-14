Ordenan a un juez que ponga fin a la investigación por desacato a los vuelos de deportación de la administración Trump

Un juez federal debe poner fin a su investigación «intrusiva» por desacato contra la administración Trump por no cumplir con una orden de dar la vuelta a los aviones que transportaban migrantes venezolanos a El Salvador el año pasado, dictaminó el martes un panel dividido de la corte de apelaciones.

Según la opinión mayoritaria de un panel de tres jueces del Tribunal de Apelaciones del Circuito del Distrito de Columbia de Estados Unidos, el juez presidente James Boasberg abusó de su discreción al seguir adelante con los procedimientos por desacato penal relacionados con los vuelos de deportación de marzo de 2025.

La administración del presidente Donald Trump tiene un derecho «claro e indiscutible» a la terminación del proceso por desacato, escribió la jueza de circuito Neomi Rao en la opinión mayoritaria del tribunal.

Rao fue nominado por Trump, republicano. Boasberg, juez presidente del tribunal de distrito en Washington, D.C., fue nominado por el presidente demócrata Barack Obama.