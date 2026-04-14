El río Potomac ocupa el primer puesto en la nueva lista de «Ríos más amenazados»

Según una nueva clasificación elaborada por la organización sin ánimo de lucro American Rivers, el río Potomac es el río más amenazado del país.

La organización citó dos factores en su decisión: el histórico derrame de aguas residuales de enero, que vertió cientos de millones de galones de aguas residuales sin tratar al río, y la creciente presencia de centros de datos en el área de Washington D.C., que amenazan la disponibilidad y la calidad del agua, según American Rivers.

“Hemos avanzado mucho en la mejora de la salud del río Potomac en las últimas décadas. Pero en enero, cuando el interceptor del Potomac colapsó, supuso un retroceso considerable. No se recuperará de inmediato”, declaró Pat Calvert, directora de conservación de American Rivers en Virginia, a WTOP.

“Afortunadamente, creemos que podrá recuperarse. Pero, ¿cuántos colapsos de infraestructura más puede o debe soportar un río?”, añadió.

Los defensores de un río Potomac limpio y saludable han reportado niveles peligrosamente altos de E. coli en al menos un arroyo cercano al lugar donde falló el interceptor del Potomac, meses después del incidente. Mientras tanto, las autoridades del Distrito de Columbia levantaron su advertencia sobre actividades recreativas en el río a principios de marzo, afirmando que los niveles de bacterias se encuentran dentro de rangos seguros en el propio río Potomac.

Si bien las pruebas de calidad del agua se realizan con frecuencia para medir los impactos de los vertidos de aguas residuales, medir el impacto de los centros de datos es más difícil.

“En realidad, no contamos con una evaluación integral del impacto que todos estos centros de datos —que son muchos— tienen en la calidad y cantidad del agua. Son instalaciones que consumen mucha agua y otros recursos, generando grandes cantidades de agua y agua. Por lo tanto, debemos asegurarnos de no aprobarlas sin una evaluación completa de sus impactos”, afirmó Calvert.

El desarrollo de nuevos centros de datos podría ejercer una presión adicional sobre el río y su infraestructura existente.

Según Calvert, ambas amenazas para el río van de la mano en cierto modo.

American Rivers aboga por un seguimiento riguroso de esos impactos y por el compromiso de invertir en infraestructura antes de apresurarse a aprobar más centros de datos.

“Necesitamos urgentemente que el Congreso vuelva a autorizar proyectos de ley cruciales para la financiación de infraestructuras hídricas que ayuden a las localidades, incluido el Distrito de Columbia, a evitar el colapso de infraestructuras importantes. Esto incluye el proyecto de ley del Fondo Rotatorio Estatal y los programas de subvenciones para el control de desbordamientos de aguas residuales y aguas pluviales; deben ser reautorizados antes de septiembre de este año”, declaró Calvert.

“Y creo que los líderes estatales de Maryland y Virginia deberían garantizar que el desarrollo de centros de datos no supere la capacidad de la región para proteger sus recursos hídricos.”

La región de Washington D.C. alberga más de 300 centros de datos. Se prevé que esta cifra crezca exponencialmente en los próximos años. Según American Rivers, este desarrollo se está produciendo sin un análisis integral de la cuenca hidrográfica, lo que dificulta determinar la magnitud del impacto de los centros de datos en el río.

La organización American Rivers afirmó que ahora es el momento de abogar por la máxima protección posible para el río.

“En muchos casos, no existen prácticamente requisitos para el tratamiento avanzado de aguas pluviales, la planificación de medidas correctivas a largo plazo ni la divulgación de datos sobre el uso y la descarga de agua en los proyectos. Muchas de las instalaciones propuestas se ubican aguas arriba de las tomas de agua potable que abastecen a millones de personas”, declaró la organización en un comunicado de prensa .