Se reanuda en Argentina el nuevo juicio por la muerte de Diego Maradona

El juicio contra siete profesionales de la salud acusados ​​de negligencia en la muerte del gran futbolista Diego Maradona se reanudó el martes, casi un año después de que el proceso original se suspendiera cuando un juez presidente renunció tras aparecer en un documental sobre el caso.

El caso de negligencia se centra en siete profesionales médicos acusados ​​de no brindar la atención adecuada en las semanas previas a la muerte de Maradona hace cinco años en una casa en las afueras de Buenos Aires. Maradona, considerado uno de los mejores futbolistas de todos los tiempos, falleció a los 60 años a causa de un paro cardíaco mientras se recuperaba de una intervención para tratar un coágulo de sangre en el cerebro.

Los siete acusados ​​están imputados por homicidio culposo, un delito similar al homicidio involuntario que alega que los acusados ​​eran conscientes de que su conducta imprudente suponía un riesgo y no lo impidieron. De ser declarados culpables, se enfrentan a penas de prisión de entre ocho y veinticinco años.

Los abogados defensores argumentan que el capitán de la selección argentina que ganó la Copa del Mundo de 1986 padecía varias afecciones médicas graves y que no se cometió ningún delito.

Maradona había sufrido una serie de problemas de salud, algunos debido al consumo excesivo de drogas y alcohol. Según los informes, estuvo al borde de la muerte en 2000 y 2004.

Entre los que están siendo juzgados se encuentran el médico Leopoldo Luque, médico personal de Maradona durante los últimos años de su vida, la psiquiatra Agustina Cosachov y el psicólogo Carlos Díaz.

Las audiencias se celebrarán dos veces por semana, los martes y los jueves. Se espera que declaren algo menos de 100 testigos, entre ellos familiares, personas cercanas al exjugador, profesionales médicos y agentes de policía.

Se espera que los jueces Alberto Gaig, Alberto Ortolani y Pablo Rolón emitan su veredicto a principios de junio.

Fernando Burlando, abogado de las dos hijas mayores de Maradona y demandantes en el caso, Dalma y Giannina, declaró a los periodistas antes de la audiencia del martes que tenía confianza en el nuevo panel.

“Depositamos una enorme confianza en ellos”, dijo Burlando. “Son jueces con amplia experiencia y trayectoria”.

Dijo que las hijas de Maradona siguen «muy agotadas».

“Es muy difícil”, dijo Burlando. “Son las hijas de Maradona, y eso ya de por sí no es fácil, y el hecho de que ni siquiera puedan tener un momento de alivio al saber qué le pasó a su padre… aunque estamos convencidos de lo que sucedió”.

El juicio inicial terminó en un juicio nulo el pasado mes de mayo después de que Julieta Makintach, una de las tres juezas que supervisaban el proceso, dimitiera tras las críticas recibidas por su participación en un documental sobre el caso.

Makintach se retiró después de que los fiscales presentaran imágenes que la mostraban de forma destacada en el documental «Divine Justice», que cubría los acontecimientos desde las consecuencias de la muerte de Maradona, cuando surgieron las primeras acusaciones y sospechas de juego sucio, hasta el comienzo del juicio.

“Presento mi dimisión con serenidad, sin renunciar al derecho a ejercer mi defensa en los foros pertinentes”, escribió Makintach en una carta enviada a las autoridades judiciales en junio.

Maradona falleció el 25 de noviembre de 2020, semanas después de someterse a una cirugía por un hematoma subdural. A principios de ese mes, había ingresado en una clínica de La Plata por anemia y deshidratación, antes de ser trasladado a la Clínica Olivos, donde se le practicó la intervención. Tras ser dado de alta el 11 de noviembre, se trasladó a una casa en las afueras de Buenos Aires, donde permaneció bajo supervisión médica.

Un panel médico de 20 miembros designado para investigar la muerte de Maradona publicó un informe en 2021, en el que acusaban al equipo médico de Maradona de actuar de manera «inapropiada, deficiente e imprudente», dejándolo agonizando y sin ayuda durante más de 12 horas antes de su muerte.