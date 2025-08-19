Oklahoma evaluará a docentes para protegerse contra la «ideología izquierdista radical»

Oklahoma requerirá que los postulantes a puestos de docentes provenientes de California y Nueva York aprueben un examen que, según el principal funcionario de educación del estado dominado por los republicanos, está diseñado para proteger contra la “ideología izquierdista radical”, pero que los opositores denuncian como una “prueba de lealtad MAGA”.

Ryan Walters, superintendente de escuelas públicas de Oklahoma, dijo el lunes que cualquier docente proveniente de los dos estados azules deberá aprobar un examen de evaluación administrado por PragerU, una organización conservadora sin fines de lucro con sede en Oklahoma, antes de obtener una certificación estatal.

“Mientras sea superintendente, las aulas de Oklahoma estarán protegidas de la ideología izquierdista radical fomentada en lugares como California y Nueva York”, dijo Walters en un comunicado.

PragerU, abreviatura de Prager University, publica videos cortos con una perspectiva conservadora sobre política y economía. Se promociona como una institución centrada en transformar mentalidades mediante el uso creativo de los medios digitales.

Quinton Hitchcock, portavoz del departamento de educación del estado, dijo que la prueba Prager para solicitantes de docentes ha sido finalizada y se implementará «muy pronto».

El estado no entregó la prueba completa de 50 preguntas a The Associated Press, pero sí proporcionó las primeras cinco preguntas, que incluyen cuáles son las primeras tres palabras de la Constitución de Estados Unidos y por qué la libertad de religión es “importante para la identidad de Estados Unidos”.

Prager no respondió de inmediato a un mensaje telefónico ni a un correo electrónico solicitando comentarios. Sin embargo, Marissa Streit, directora ejecutiva de PragerU, declaró a CNN que varias preguntas de la evaluación se relacionan con «reparar el daño causado por la ideología de género».

Jonathan Zimmerman, quien enseña historia de la educación en la Universidad de Pensilvania, dijo que el contrato de Oklahoma con PragerU para evaluar a los futuros maestros de otros estados «es un momento decisivo».

“En lugar de ser simplemente un recurso al que se puede acceder de forma opcional, Prager se ha institucionalizado como parte del sistema estatal”, dijo. “No hay otra forma de describirlo”.

Zimmerman afirmó que la Asociación Histórica Americana realizó una encuesta el año pasado a docentes de 7.º a 12.º grado y descubrió que solo una minoría dependía de los libros de texto para la enseñanza diaria. Señaló que la ventaja de esto es que la mayoría de los libros de historia son «extremadamente aburridos». Pero añadió que eso significa que los profesores de historia dependen de recursos en línea, como los de Prager.

«Creo que lo que estamos viendo ahora en Oklahoma es algo diferente, que en realidad está empoderando a Prager como una especie de guardián para los futuros maestros», dijo Zimmerman.

Uno de los sindicatos de docentes más grandes del país, la Federación Estadounidense de Maestros, a menudo ha estado en desacuerdo con la administración de Donald Trump y la represión de la autonomía docente en el aula.

“Esta prueba de lealtad a MAGA será otro factor de desánimo para los docentes en un estado que ya enfrenta una enorme escasez”, dijo la presidenta de la AFT, Randi Weingarten.

Ella criticó a Walters, quien presionó para que se revisaran los estándares curriculares del estado para incluir teorías conspirativas sobre las elecciones presidenciales de 2020.

“Su prioridad debería ser educar a los estudiantes, pero en cambio, es lograr que Donald Trump y otros políticos MAGA se fijen en él”, dijo Weingarten en un comunicado.

El representante estatal John Waldron, presidente del Partido Demócrata de Oklahoma, calificó la prueba como una «postura política».

«Si quieren una definición clásica del adoctrinamiento, ¿qué tal una prueba de lealtad para los profesores?», dijo Waldron. «Es un triste eco de un pasado más paranoico».

Waldron, nativo de Nueva Jersey, dijo que él habría estado en el grupo demográfico objetivo para este tipo de prueba cuando se mudó de Washington, DC, a Oklahoma para enseñar estudios sociales en 1999. Dijo que le habría parecido una indicación de que el estado «no se tomaba en serio la atracción de maestros de calidad».

«Los profesores no se apresuran a venir de otros estados para enseñar. Tenemos una enorme escasez de profesores y, de todos modos, no es que tengamos una gran cantidad de profesores provenientes de estados demócratas», dijo.