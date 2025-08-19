Demandan al Departamento de Justicia para detener los requisitos de inmigración sobre los fondos para víctimas

Una coalición de fiscales generales de 20 estados y Washington, DC, está pidiendo a un juez federal que impida que el Departamento de Justicia de EE. UU. retenga fondos federales destinados a las víctimas de delitos si los estados no cooperan con los esfuerzos de control de inmigración de la administración Trump.

La demanda, presentada el lunes en el tribunal federal de Rhode Island, busca impedir que el Departamento de Justicia imponga condiciones que recortarían la financiación a un estado o subbeneficiario si se niega a cumplir con los pedidos de control de inmigración civil, niega a los funcionarios de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos acceso a las instalaciones o no proporciona aviso previo de las fechas de liberación de personas posiblemente buscadas por Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos debido a su estatus migratorio.

La demanda pide que se desestimen las condiciones, argumentando que la administración y la agencia están excediendo su autoridad constitucional y administrativa.

La demanda también argumenta que los requisitos no están permitidos ni delineados en la Ley de Víctimas de Delitos, conocida como VOCA, e interferirían con las políticas creadas para garantizar que las víctimas y los testigos denuncien los delitos sin temor a la deportación.

“Estas personas no pidieron ser víctimas de un delito. No se dividen claramente entre partidos, pero comparten un rasgo común: han sufrido un trauma inimaginable”, declaró el fiscal general de Nueva Jersey, Matthew J. Platkin, durante una videoconferencia el lunes, calificando la amenaza del gobierno de retener fondos como “el acto más atroz” que ha visto en la política.

Se impusieron condiciones federales a la financiación de la VOCA, que proporciona más de mil millones de dólares anuales a los estados para programas de compensación a víctimas y subvenciones que financian a organizaciones de asistencia a víctimas. La financiación de la VOCA proviene íntegramente de multas y sanciones en casos judiciales federales, no de fondos públicos.

Cada estado y territorio cuenta con un programa de compensación para víctimas que cumple con las directrices federales, pero que, en gran medida, se establece bajo la ley estatal para brindar ayuda financiera a las víctimas de delitos, incluyendo el reembolso de gastos médicos , el pago de la limpieza de la escena del crimen, la consejería o la ayuda con los gastos funerarios para las víctimas de homicidio. VOCA cubre aproximadamente el 75 % de las indemnizaciones del programa estatal.

Los fondos también se utilizan para pagar otros servicios, incluidos kits de prueba de violación, subvenciones para organizaciones de recuperación de violencia doméstica, centros de recuperación de traumas y más.

Los defensores y otros argumentan que el sistema debe proteger a las víctimas, independientemente de su estatus migratorio, y garantizar que denunciar un delito no genere amenazas de deportación. También afirman que las comunidades marginadas, como los inmigrantes recién llegados, tienen mayor probabilidad de ser víctimas de delitos.

“El gobierno federal intenta usar los fondos para víctimas de delitos como moneda de cambio para obligar a los estados a cumplir sus órdenes en materia de inmigración”, declaró el lunes la fiscal general de Nueva York, Letitia James, quien también se unió a la demanda. “Estas subvenciones se crearon para ayudar a los sobrevivientes a sanar y recuperarse, y lucharemos para garantizar que sigan cumpliendo ese propósito… No nos dejaremos intimidar para que abandonemos a ninguno de nuestros residentes”.

Associated Press dejó un mensaje solicitando comentarios a un portavoz del Departamento de Justicia el lunes por la tarde.

La administración del presidente Donald Trump ha intentado retener o retirar otros fondos federales o subvenciones a mitad de camino, alegando que los beneficiarios y los programas ya no concuerdan con sus prioridades. En abril, canceló cerca de 800 millones de dólares en subvenciones del Departamento de Justicia, algunas de las cuales se otorgaron a organizaciones de servicios para víctimas y sobrevivientes.

Y en junio, los estados presentaron una demanda por los requisitos adicionales en la financiación de la Ley de Violencia contra la Mujer que obligaban a los solicitantes a no promover la “ideología de género”, ni ejecutar programas de diversidad, equidad e inclusión, ni priorizar a las personas que se encuentran en el país ilegalmente.

Varios fiscales generales dijeron que las condiciones de la VOCA parecen ser otra forma en que la administración está atacando a las llamadas jurisdicciones santuario que limitan la cooperación con las autoridades federales de inmigración, aunque no existe una definición clara de qué es un estado o ciudad santuario.

A principios de este mes, la administración Trump publicó una lista actualizada de estados, ciudades y condados que considera jurisdicciones santuario. La fiscal general de EE. UU., Pam Bondi, declaró en agosto que el departamento «seguiría litigando contra las jurisdicciones santuario y colaboraría estrechamente con el Departamento de Seguridad Nacional para erradicar estas políticas perjudiciales en todo el país».

Hasta el lunes por la tarde, los fiscales generales de California, Colorado, Connecticut, Delaware, Distrito de Columbia, Hawái, Illinois, Maine, Maryland, Massachusetts, Michigan, Minnesota, Nevada, Nueva Jersey, Nuevo México, Nueva York, Oregón, Rhode Island, Vermont, Washington y Wisconsin —todos demócratas— habían firmado la demanda.