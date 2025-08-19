Agente federal dispara arma durante parada migratoria

Un agente federal disparó contra un vehículo en movimiento en el sur de California después de que el conductor se negó a bajar la ventanilla durante una parada de inmigración y huyó a toda velocidad, dijo el Departamento de Seguridad Nacional.

Un comunicado del DHS indicó que el conductor atropelló a dos agentes de la Patrulla Fronteriza y de Aduanas de Estados Unidos mientras se alejaba el sábado, lo que provocó que uno de ellos disparara su arma «en defensa propia». Nadie resultó herido por las balas.

El departamento no proporcionó otros detalles sobre cómo o dónde el vehículo golpeó a los agentes y si resultaron heridos.

El DHS afirmó que los agentes estaban llevando a cabo una operación de control policial dirigida, pero no proporcionó detalles sobre el motivo de su ataque contra el hombre no identificado. El incidente ocurrió poco antes de las 9 a. m. en el condado de San Bernardino, al este de Los Ángeles.

Javier Hernández, director ejecutivo de la Coalición Interior para la Justicia de los Inmigrantes, habló con la familia del hombre y proporcionó su versión del incidente, una parte del cual fue captada en video por el hijo y el yerno del conductor que estaban en el vehículo.

Hernández no reveló el nombre del conductor de 43 años, ni el DHS lo identificó. Hernández afirmó que el hombre es de México, lleva 23 años en Estados Unidos y no tiene estatus migratorio legal. Su hijo de 18 años y su yerno de 23 son ciudadanos estadounidenses, añadió.

En los videos, los agentes uniformados llevan mascarillas y chalecos con la palabra «policía». Al menos uno lleva una gorra con la inscripción CBP (Aduanas y Protección Fronteriza). Se acercan al vehículo y le piden al conductor que baje la ventanilla. El conductor se niega y uno de los otros en el vehículo pregunta: «¿Qué quiere?».

Los agentes rompieron entonces las ventanas de ambos lados. El conductor se dio a la fuga inmediatamente, y en el video se escuchan tres disparos. El video no muestra a ninguno de los agentes siendo atropellado por el vehículo.

El conductor llamó al Departamento de Policía de San Bernardino e informó que hombres enmascarados lo detuvieron, rompieron la ventana de su auto y le dispararon, dijo el departamento de policía en un comunicado.

Los agentes de policía acudieron a la casa de la familia y hablaron con el conductor. Se marcharon sin detenerlo porque la ley de California prohíbe a las agencias policiales locales colaborar con los funcionarios federales en la aplicación de la ley migratoria, según el departamento.

Agentes federales llegaron posteriormente a la casa del hombre, pero la familia no les permitió entrar porque no tenían orden judicial, dijo Hernández. El DHS no respondió a preguntas sobre si contaban con una orden judicial y seguían buscando el arresto del hombre.

Una multitud se congregó frente a la casa de la familia en respuesta a la presencia de agentes federales. La policía de San Bernardino regresó para ayudar con el control de la multitud, según informó el departamento.

El hombre y su familia rechazaron una solicitud de entrevista de The Associated Press.

DHS criticó al departamento de policía por no arrestar al hombre.

“Esta decisión imprudente se tomó a pesar de la rotunda negativa del sujeto a obedecer y de haber herido a dos agentes federales”, declaró el DHS en un comunicado. “Es otro trágico ejemplo de las políticas de California a favor de los santuarios que protegen a los delincuentes en lugar de proteger a las comunidades”.

No existe una definición clara de jurisdicciones santuario, pero el término se aplica generalmente a los gobiernos estatales y locales que limitan la cooperación con las autoridades federales de inmigración.

La ofensiva del gobierno de Trump contra la inmigración ilegal se ha extendido por el sur de California, donde, según funcionarios locales, las acciones federales están sembrando el miedo en las comunidades inmigrantes. Las redadas en la región de Los Ángeles provocaron protestas y el despliegue de la Guardia Nacional y la Infantería de Marina en la ciudad durante casi dos meses.

Después de que un tribunal de apelaciones confirmó una orden temporal de un juez de un tribunal de distrito que prohíbe las detenciones y arrestos indiscriminados de inmigrantes, la administración solicitó a la Corte Suprema que levante las restricciones en una petición de emergencia.