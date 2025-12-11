Noem, enfrenta escrutinio sobre políticas de inmigración en una audiencia de la Cámara de Representantes

Se espera que la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem , quien dirige la agencia central en la agenda de deportaciones masivas del presidente Donald Trump, enfrente un intenso interrogatorio de los demócratas el jueves como el rostro público de la línea dura del gobierno republicano hacia la inmigración.

Han pasado meses desde la última comparecencia de Noem ante el Congreso en mayo. Desde entonces, las operaciones de control migratorio, especialmente en Los Ángeles y Chicago, se han vuelto cada vez más polémicas, con frecuentes enfrentamientos entre agentes federales y activistas por las tácticas de su departamento.

Noem testificará ante el Comité de Seguridad Nacional de la Cámara de Representantes para hablar sobre las «Amenazas Mundiales a la Patria», que en años anteriores se han centrado en temas como la ciberseguridad, el terrorismo, China y la seguridad fronteriza. Dado que Noem solo ha comparecido en contadas ocasiones ante el Congreso cuando lidera el área política principal de Trump, es probable que su comparecencia del jueves se centre principalmente en la inmigración.

Trump regresó al poder en enero con lo que dice es un mandato para reformular la inmigración en Estados Unidos, afirmando que el país está bajo una invasión.

En los meses transcurridos desde entonces, el número de personas detenidas por motivos de inmigración se ha disparado; la administración ha seguido expulsando a inmigrantes a países de los que no son originarios ; y, a raíz de que un ciudadano afgano fuera acusado de disparar a dos soldados de la Guardia Nacional, el departamento de Noem ha intensificado drásticamente los controles y la selección de inmigrantes en Estados Unidos.

La audiencia sobre amenazas mundiales, que suele celebrarse anualmente, es una oportunidad para que los miembros del Congreso pregunten a los líderes del Departamento de Seguridad Nacional, el FBI y el Centro Nacional Antiterrorista sobre las amenazas que enfrenta Estados Unidos y lo que están haciendo sus agencias para abordarlas.

El departamento de Noem está bajo especial escrutinio debido a que el Congreso aprobó en julio una ley que le otorga aproximadamente 165 mil millones de dólares para implementar su programa de deportaciones masivas y asegurar la frontera. El departamento está recibiendo más fondos para contratar a 10,000 agentes de deportación adicionales , completar la construcción del muro entre Estados Unidos y México y aumentar la detención y expulsión de extranjeros del país.

La aparición de la secretaria también se produce mientras un juez federal está investigando si debería enfrentar un cargo de desacato por los vuelos que transportan migrantes a El Salvador.

Noem probablemente también tendrá que responder a las críticas de los demócratas que acusan a los agentes de inmigración de detener y arrestar erróneamente a ciudadanos estadounidenses en su afán por deportar al mayor número posible de personas que se encuentran sin permiso en el país. El Departamento de Seguridad Nacional afirma que los agentes que realizan operativos de inmigración no atacan ni arrestan a ciudadanos estadounidenses por motivos migratorios, aunque afirman haber arrestado a estadounidenses por presunta interferencia en operativos de inmigración.

Y varios de los miembros demócratas del comité son parte de una demanda que acusa a Noem y al departamento de limitar su acceso a las instalaciones de detención de Inmigración y Control de Aduanas.

También asistirán a la audiencia del jueves Joseph Kent, director del Centro Nacional Antiterrorista, y Michael Glasheen, director de operaciones de la rama de seguridad nacional del FBI.

Audiencias anteriores han incluido preguntas sobre ciberseguridad, China, seguridad química y drones. Bajo la presidencia de Joe Biden, en momentos de intensa migración en la frontera sur, los republicanos a menudo centraron sus preguntas en la gestión de la seguridad fronteriza por parte de su administración demócrata.

Cuando se anunció la audiencia en septiembre, el presidente del comité republicano dijo que, además de Noem y Kent, también asistiría el director del FBI, Kash Patel. Sin embargo, el FBI estará representado por Glasheen.