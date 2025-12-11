Declaran el estadio M&T Bank como zona libre de drones para el partido entre el Ejército y la Marina

Los funcionarios federales están endureciendo los cielos sobre Baltimore, Maryland , antes del partido entre el Ejército y la Marina del sábado

Se implementará una restricción temporal de vuelo el sábado desde las 9 a. m. hasta las 9 p. m., creando una zona estricta sin drones dentro de un radio de 2 millas náuticas del M&T Bank Stadium y hasta 2000 pies.

La Administración Federal de Aviación, el Servicio Secreto, el Servicio de Investigación Criminal Naval, los Alguaciles Aéreos Federales, el Departamento de División de Investigación Criminal del Ejército, la policía de Baltimore y la Policía Estatal de Maryland monitorearán el espacio aéreo y harán cumplir las leyes federales y locales sobre drones.

La fiscal estadounidense Kelly O. Hayes dijo que volar un dron cerca del estadio no sólo es ilegal, sino peligroso.

Operar un dron en espacio aéreo restringido es peligroso e ilegal. Un operador de un sistema de aeronaves no tripuladas podría perder el control del dron, poniendo en peligro la seguridad y la vida de quienes se encuentran abajo, o interferir con las operaciones aéreas en los alrededores del estadio, declaró Hayes .

“Como hemos demostrado en el pasado al presentar cargos cuando corresponde, la oficina sigue comprometida a investigar y procesar a cualquiera que viole la zona prohibida para drones vigente durante el partido del Ejército y la Marina en el estadio M&T Bank este fin de semana”.

El agente especial a cargo del FBI en Baltimore, Jimmy Paul, subrayó la amenaza a la seguridad que representan los vuelos ilegales con drones.

“Volar un dron ilegalmente supone un riesgo para la seguridad de una gran multitud”, afirmó Paul.

“El FBI se compromete a trabajar con nuestros socios locales, estatales y federales para garantizar que el partido entre el Ejército y la Marina siga siendo una experiencia especial para todos y para mantener a todos seguros mientras disfrutan del deporte estadounidense”.

Las autoridades instan al público a denunciar actividades sospechosas. Los infractores se enfrentan a arresto, multas y posible pena de prisión según la política de tolerancia cero de la FAA.

El aumento de las medidas de seguridad se produce cuando se espera que el presidente Donald Trump asista al partido. Informó a la prensa sobre su asistencia durante su discurso ante los militares el Día de Acción de Gracias.

Es bastante común que los presidentes en funciones asistan a partidos del Ejército y la Marina, especialmente si son locales.