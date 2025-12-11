La administración Trump añade una zona militarizada en California a lo largo de la frontera sur de EE. UU

La administración Trump está agregando otra zona militarizada a la frontera sur de Estados Unidos para apoyar las operaciones de seguridad fronteriza, esta vez en California.

El Departamento del Interior dijo el miércoles que transferiría la jurisdicción a lo largo de la mayor parte de la frontera internacional de California con México a la Marina para reforzar «el papel histórico que han desempeñado las tierras públicas en la salvaguarda de la soberanía nacional».

La zona militarizada recientemente designada se extiende casi desde la frontera del estado de Arizona hasta el desierto de Otay Mountain, atravesando el Valle Imperial y las comunidades fronterizas, incluida Tecate.

Desde abril, amplias franjas de la frontera han sido designadas zonas militarizadas, lo que permite a las tropas estadounidenses detener a inmigrantes y otras personas acusadas de invadir bases del Ejército, la Fuerza Aérea o la Armada, y autoriza la imposición de cargos penales adicionales que pueden conllevar penas de prisión. Se han desplegado más de 7.000 tropas en la frontera, junto con diversos helicópteros, drones y equipos de vigilancia.

La estrategia militar se puso en práctica en abril a lo largo de un tramo de 275 kilómetros de la frontera en Nuevo México y luego se expandió a partes de la frontera en Texas y Arizona.

El Departamento del Interior describió la nueva zona de defensa nacional en California como una zona de alto tráfico de cruces ilegales de inmigrantes. Sin embargo, este año, los arrestos de la Patrulla Fronteriza a lo largo de la frontera sur de Estados Unidos han disminuido a su ritmo más lento desde la década de 1960, en medio de la iniciativa del presidente Donald Trump de deportaciones masivas.

Una declaración de emergencia por parte de Trump ha otorgado a las fuerzas armadas un papel central en la disuasión del cruce de migrantes entre los puertos de entrada estadounidenses. Expertos legales afirman que la estrategia viola la prohibición de la aplicación de la ley por parte de las fuerzas armadas en territorio estadounidense y las coloca en una misión potencialmente politizada.

La nueva zona militarizada fue anunciada el miércoles cuando un juez federal ordenó a la administración Trump que detenga el despliegue de la Guardia Nacional de California en Los Ángeles y devuelva el control de esas tropas al estado.

Trump llamó a más de 4.000 tropas de la Guardia Nacional de California en junio sin la aprobación del gobernador Gavin Newsom para impulsar los esfuerzos de control de inmigración de la administración Trump.