La Cámara de Representantes de Maryland aprueba un nuevo mapa del Congreso

La Cámara de Representantes de Maryland aprobó el lunes un nuevo mapa del Congreso que podría permitir a los demócratas ganar el único escaño en la Cámara de Representantes de Estados Unidos ocupado por republicanos, pero el liderazgo en el Senado estatal ha dicho desde octubre que el proyecto de ley no tiene suficiente apoyo para avanzar en esa cámara, en gran parte debido a preocupaciones de que podría ser contraproducente.

La Cámara de Representantes de Maryland siguió adelante con una redistribución de distritos inusual a mediados de la década a instancias del gobernador demócrata Wes Moore en respuesta a la redistribución de distritos en otros estados.

Los demócratas ahora tienen una ventaja de 7 a 1 sobre los republicanos en la delegación estatal de la Cámara de Representantes. El nuevo mapa facilitaría la derrota del representante republicano Andy Harris y permitiría a los demócratas ganar los ocho escaños.

El presidente Donald Trump lanzó esfuerzos de redistribución de distritos a mediados de la década del pasado verano, cuando instó a los funcionarios republicanos de Texas a redibujar los mapas para ayudar al Partido Republicano a ganar más escaños con la esperanza de preservar una estrecha mayoría en la Cámara de Representantes.

Los demócratas de Maryland dedicaron gran parte del debate de cuatro horas del lunes a criticar la presidencia de Trump. El delegado CT Wilson, demócrata y promotor del proyecto de ley que contiene los nuevos límites del mapa, afirmó que la medida es necesaria «para garantizar que esta administración finalmente tenga un Congreso que controle su poder».

Los republicanos que se oponen al nuevo mapa se centraron en cómo el distrito de Harris, que se encuentra mayoritariamente en la costa este del estado, que es mayoritariamente rural, saltaría la bahía de Chesapeake para incluir más votantes demócratas y ayudar a derrocar a Harris.

“No se trata de nada más que de política partidista”, dijo Del. Jason Buckel, un republicano del oeste de Maryland que es el líder de la minoría en la Cámara de Representantes.

Pero el delegado Marc Korman, demócrata de los suburbios del condado de Montgomery en la capital del país, argumentó que el distrito se ha extendido sobre la bahía varias veces desde los años 1960 (incluida una vez por orden judicial) y cinco republicanos diferentes ganaron el escaño cuando lo hizo, incluida Harris.

El presidente del Senado, Bill Ferguson, demócrata de Baltimore, ha dicho constantemente que el esfuerzo de redistribución de distritos destinado a cambiar el escaño ocupado por Harris podría poner en peligro al menos un escaño que ahora está en manos de demócratas.

Ferguson ha señalado que un mapa del Congreso adoptado en 2021 fue declarado inconstitucional por un juez, quien lo describió como «producto de una manipulación partidista extrema». Ese mapa también habría facilitado la derrota de Harris por parte de un demócrata. Maryland aprobó otro mapa en 2022, y los partidos abandonaron su litigio. Redefinir los distritos electorales generaría nuevos recursos legales y podría permitir que un tribunal los imponga, señaló Ferguson.

Cambiar el mapa también podría afectar el calendario electoral del estado debido a las posibles impugnaciones legales, según declaró el presidente del Senado. Maryland tiene como fecha límite para la presentación de candidaturas el 24 de febrero y las primarias están programadas para el 23 de junio.

La oposición de Ferguson a la redistribución de distritos a mitad de década no ha cambiado, dijo el lunes su portavoz, David Schuhlein.

A nivel nacional, la batalla por la redistribución de distritos ha resultado hasta ahora en nueve escaños más que los republicanos creen que pueden ganar en Texas, Missouri, Carolina del Norte y Ohio, y seis que los demócratas creen que pueden ganar en California y Utah.

Los demócratas esperan recuperar total o parcialmente ese margen de tres escaños en Virginia, aunque un juez dictaminó recientemente que sus esfuerzos de redistribución de distritos eran ilegales. Los legisladores han apelado el caso.

Al igual que en Virginia, la redistribución de distritos aún está en litigio en varios estados, y no hay garantía de que los partidos ganen los escaños que han redistribuido.

El gobernador republicano de Florida, Ron DeSantis, planea convocar una sesión especial sobre redistribución de distritos en abril.