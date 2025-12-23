Liberan a la activista migratoria Jeanette Vizguerra

Un destacado activista inmigratorio y laboral de Colorado fue liberado el lunes después de pasar nueve meses detenido por inmigración, dijeron sus partidarios.

Jeanette Vizguerra abandonó un centro de detención de inmigrantes en un suburbio de Denver un día después de que un juez dictaminara que podía pagar una fianza de 5.000 dólares, según el Comité de Servicio de Amigos Americanos, que ha estado trabajando con los abogados de Vizguerra y su familia.

El grupo publicó fotografías de Vizguerra, madre de cuatro hijos, junto a su hija, su yerno y su nieto justo afuera de la puerta del centro en Aurora, Colorado.

Los correos electrónicos solicitando comentarios al Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos y al Departamento de Seguridad Nacional no fueron respondidos de inmediato.

Vizguerra cobró notoriedad tras refugiarse en iglesias de Colorado para evitar la deportación durante el primer gobierno de Trump. Fue arrestada en el estacionamiento de la tienda Target del área de Denver donde trabajaba el 17 de marzo.

Vizguerra, quien llegó a Colorado en 1997 desde la Ciudad de México, ha estado luchando contra la deportación desde 2009 tras ser detenida en un suburbio de Denver y descubrir que tenía una tarjeta de Seguro Social fraudulenta con su nombre y fecha de nacimiento, pero el número real de otra persona, según una demanda que presentó contra el ICE en 2019. Vizguerra desconocía en ese momento que el número pertenecía a otra persona, según la demanda.

Los abogados de Vizguerra han dicho que ICE estaba intentando deportarla basándose en una orden que nunca fue válida y desafiaron su detención en un tribunal federal.

En un comunicado publicado por el Comité de Servicio de los Amigos Americanos, Vizguerra agradeció a sus abogados, quienes han estado trabajando en su caso en su mayoría de forma gratuita.

“Entienden que este caso me trasciende. Esta lucha se trata de los derechos constitucionales que todos compartimos, los derechos humanos y la dignidad de todas las personas”, dijo.