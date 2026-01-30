Mujer es multada con cerca de un millón de dólares por no cumplir con orden de deportación

El Gobierno del presidente Donald Trump ha demandado a una hispana por no acatar una orden de deportación final y le exigió pagar una multa de cerca de un millón de dólares, uno de los cobros más altos conocidos hasta el momento impuestos para obligar a los inmigrantes a marcharse del país.

La demanda civil compartida por el medio especializado Politico exige a Marta Alicia Ramírez Veliz el pago de 941.114 dólares más intereses por supuestamente no haber abandonado Estados Unidos tras perder su caso en 2022.

En la querella legal, el Departamento de Justicia explica que Ramírez Veliz “adeuda” a los Estados Unidos la multa por incumplir o negarse deliberadamente a abandonar el país al 24 de abril de 2025.

El Gobierno Trump se basa en una sesión de Ley de Inmigración y Nacionalidad (INA) que establece que un extranjero sujeto a una orden final de deportación que incumpla o se niegue deliberadamente a abandonar el país deberá pagar una multa civil. El cobro se fija en 998 dólares por cada día de infracción.

Según los documentos judiciales, a la inmigrante se le ordenó salir del país el 1 de julio de 2019 cuando un juez de inmigración emitió una orden de deportación contra ella.

La mujer recurrió a la Junta de Apelaciones de Inmigración (BIA) que desestimó su pedido y mantuvo en firme la deportación el 23 de septiembre de 2022.

En abril pasado, el Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE) notificó a la mujer la intención de multarla, dándole 30 días para presentar una defensa de por qué no se le debía imponer el cobro.

Según la demanda, presentada en el Tribunal de Distrito de Estados Unidos en Richmond (Virginia), la mujer no respondió y ahora el Gobierno Trump ha pedido a la corte que haga efectiva la multa.

Trump permitió al ICE desde su primera administración imponer multas que llegaron hasta el medio millón de dólares.

Charles Moore, abogado de Public Justice dijo a Politico que la multa impuesta a Ramírez Veliz parece ser la más alta cifra impuesta. “No, no habíamos oído hablar de nada cercano al millón de dólares».