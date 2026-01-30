Alerta de “uso esencial del agua únicamente” emitida por tercer día en Maryland

La autoridad del agua en Maryland (WSSC Water) ha mantenido su directiva de limitar el uso del agua únicamente a fines esenciales para sus 1.9 millones de clientes en los condados de Montgomery y Prince George’s.

La solicitud de “uso exclusivo para necesidades esenciales” fue emitida inicialmente a las 11:15 a.m. del 27 de enero. WSSC Water enfatiza que el agua sigue siendo segura para el consumo y uso básico, y que por el momento no es necesario emitir un aviso de hervir el agua. Sin embargo, conservar el agua es fundamental para mantener las reservas del sistema y la protección contra incendios mientras las cuadrillas trabajan en la reparación de rupturas en toda el área de servicio, que abarca aproximadamente 1,000 millas cuadradas.

Esta medida surge como respuesta a un aumento significativo en rupturas y fugas de tuberías principales debido a las temperaturas extremadamente frías. Hasta ahora, se han identificado 41 rupturas y filtraciones, y se espera que aparezcan más mientras continúe el clima helado.

Las autoridades recomiendan a los residentes tomar duchas más cortas, limitar el uso del inodoro y reducir el uso de lavadoras y lavavajillas. Para evitar que las tuberías se congelen, WSSC Water sugiere dejar un grifo abierto con un leve goteo y abrir las puertas de los gabinetes para que el calor del hogar llegue a las tuberías. También se anima a reportar cualquier acumulación de agua o corrientes en las calles, lo cual puede ayudar a detectar rupturas ocultas con mayor rapidez.

WSSC Water está monitoreando activamente la demanda de agua y los desafíos de producción en sus plantas de filtración, ya que las recientes nevadas y las condiciones invernales dificultan que las cuadrillas puedan localizar las rupturas de manera visual. Se han movilizado equipos adicionales de mantenimiento y contratistas de emergencia para atender la situación.