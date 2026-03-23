Muere piloto y copiloto en una colisión entre un avión y un camión de bomberos

Dos personas murieron y varias más resultaron gravemente heridas cuando un avión regional de Air Canada chocó contra un camión de bomberos en una pista mientras aterrizaba en el aeropuerto LaGuardia de Nueva York la noche del domingo, según informaron las autoridades.

El piloto y el copiloto fallecieron en la colisión, que destrozó la parte delantera del avión, mientras que 39 pasajeros y miembros de la tripulación fueron trasladados a hospitales de la zona, algunos con heridas graves. La mayoría ya han sido dados de alta, según informaron las autoridades el lunes.

Dos empleados de la Autoridad Portuaria que viajaban en el camión de bomberos también sufrieron heridas que, según Kathryn Garcia, directora ejecutiva de la Autoridad Portuaria de Nueva York y Nueva Jersey, que gestiona el aeropuerto, no se consideran potencialmente mortales.

El piloto y el copiloto tenían su base en Canadá, dijo García durante una conferencia de prensa a primera hora del lunes.

El aeropuerto permanecerá cerrado al menos hasta las 14:00 horas del lunes para facilitar la investigación, que está siendo dirigida por la Junta Nacional de Seguridad del Transporte.

El camión de bomberos se desplazaba por la pista para responder a un incidente aparte a bordo de un vuelo de United Airlines, cuyo piloto había informado de «un problema con el olor», dijo García, quien remitió las preguntas adicionales sobre la secuencia de eventos que condujeron al accidente a la NTSB.

A bordo del avión viajaban 72 pasajeros y cuatro tripulantes. Se trataba de un vuelo de Jazz Aviation operado en nombre de Air Canada, según un comunicado de la aerolínea. El vuelo partió del Aeropuerto Internacional Montréal-Pierre Elliott Trudeau, el principal aeropuerto que da servicio a Montreal.

Las fotos y los videos del lugar mostraron graves daños en la parte delantera de la aeronave, con cables y escombros colgando de una cabina destrozada. Cerca de allí, un vehículo de emergencia dañado yacía volcado de lado.

Las escaleras utilizadas para evacuar a los pasajeros del avión fueron empujadas hacia las salidas de emergencia del avión, un Bombardier CRJ. El impacto dejó el morro del avión deformado e inclinado hacia arriba.

En los instantes previos al accidente, se pudo escuchar a un controlador de tráfico aéreo por radio autorizando a un vehículo a cruzar parte de la pista, para luego intentar detenerlo.

«Alto, camión 1. Alto», dice la transmisión. A continuación, se oye al controlador desviando frenéticamente un avión que se aproxima para impedir el aterrizaje.

Los controladores aéreos no se ven afectados por el cierre parcial del gobierno que ha provocado largas demoras en los controles de seguridad de los aeropuertos en los últimos días. Sin embargo, sí se han visto afectados por cierres anteriores.

Mientras los pasajeros salían poco a poco del aeropuerto en la oscuridad de la madrugada del lunes, algunos describieron haber llegado a LaGuardia horas antes de su vuelo, con la esperanza de evitar las colas.

Arturo Davidson dijo que su vuelo con destino a Miami estaba en la pista el domingo por la noche cuando los demás pasajeros vieron la colisión o sus consecuencias, y las reacciones se extendieron por toda la cabina.

Poco después, les comunicaron a los pasajeros que había ocurrido un accidente. Unos 20 minutos más tarde, les informaron de que el aeropuerto iba a cerrar y que debían regresar a la terminal, declaró el lunes, mientras observaba un panel de salidas repleto de cancelaciones.

“No creo que vayamos a las dos”, suspiró, refiriéndose a la hora del lunes por la tarde que los funcionarios dieron como la más temprana para la reapertura de LaGuardia.

Según una base de datos de la FAA de 2025, LaGuardia ocupó el puesto número 19 entre los aeropuertos estadounidenses con mayor tráfico en 2024, de un total de más de 500 aeropuertos, con más de 16,7 millones de pasajeros que embarcaron allí.