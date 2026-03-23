Los conductores se enfrentan a nuevos cierres de carriles en GW Parkway y el puente Roosevelt

Los conductores deberán armarse de paciencia a partir del lunes si circulan por dos de las principales arterias viales del área de Washington D.C.

El Servicio de Parques Nacionales comienza a cerrar carriles para repavimentar tramos de la George Washington Memorial Parkway entre Spout Run Parkway y la Interestatal 395, y entre el Aeropuerto Nacional Ronald Reagan y First Street, en Alexandria, Virginia .

Para prolongar la vida útil de la avenida, los equipos retirarán la capa superior de asfalto desgastado y la pavimentarán con asfalto nuevo.

Durante las horas pico de la mañana entre semana (de 5:30 a 9:30 a. m.), habrá dos carriles en dirección sur hacia Washington D. C. y uno en dirección norte. Durante las horas pico de la tarde (de 2:45 p. m. a 7:15 p. m.), los conductores dispondrán de dos carriles en dirección norte y uno en dirección sur. Durante las horas del mediodía entre semana (de 9:30 a. m. a 2:45 p. m.), las horas nocturnas (de 7:15 p. m. a 5:30 a. m.) y los fines de semana, los conductores solo dispondrán de un carril abierto en cada dirección.

El Servicio de Parques Nacionales indicó que las obras podrían requerir cierres ocasionales a lo largo de la carretera panorámica. Compartirá información sobre los desvíos antes de que se produzcan.

Los trabajos continuarán hasta mediados de junio, siempre que las condiciones meteorológicas lo permitan.

Los conductores encontrarán aún más dificultades para circular en el puente Theodore Roosevelt, ya que el Departamento de Transporte de DC está comenzando la colocación de nuevos paneles en la calzada del puente.

Las obras reducirán los carriles de la I-66 en dirección este, o de entrada, en el puente a un solo carril hasta el 4 de abril, entre las 9 p. m. y las 5 a. m. El Departamento de Transporte del Distrito de Columbia (DDOT) indicó que, en ciertas partes de las obras, el tráfico se detendrá brevemente para colocar los nuevos paneles de la plataforma.

Se recomienda a los conductores que utilicen rutas alternativas, si les es posible, durante los periodos de cierre nocturno.