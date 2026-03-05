Muere haitiano bajo custodia de inmigración con un dolor de muelas sin tratar

Un hombre haitiano que estuvo confinado en un centro de detención de inmigrantes de Arizona durante meses murió el lunes en un hospital después de que una infección dental no fue tratada, dijo el miércoles su hermano.

Emmanuel Damas, de 56 años, dijo al personal médico del Centro Correccional de Florence que tuvo dolor de muelas a mediados de febrero, pero no fue enviado a un dentista, dijo el hermano de Damas, Presly Nelson.

Nelson cree que el personal del centro no tomó en serio las quejas de su hermano, a pesar de que se trataba de una afección tratable. Nelson dijo que esperaría una muerte así en países con menos acceso a la atención médica, pero no en Estados Unidos.

«Como país —ahora soy estadounidense— creo que podemos hacerlo mejor que eso», dijo Nelson.

Damas se encuentra entre al menos nueve personas que han muerto bajo custodia del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas este año.

El Departamento de Seguridad Nacional no respondió de inmediato a los correos electrónicos solicitando comentarios. El ICE había indicado que esperaba emitir un comunicado de prensa el miércoles.

Más temprano el miércoles, funcionarios de ICE anunciaron la muerte del ciudadano mexicano Alberto Gutiérrez-Reyes, quien había estado en un centro de detención de ICE en California y murió en el hospital el 27 de febrero después de reportar dolor en el pecho y dificultad para respirar.

Christine Ellis, miembro del Concejo Municipal de Chandler, una haitiano-estadounidense que es enfermera titulada, dijo que la familia de Damas se puso en contacto con ella después de su muerte.

“Como profesional de la salud, estoy absolutamente consternado de que hubiera personal médico colegiado trabajando allí y permitiendo que ocurrieran estas cosas”, dijo Ellis. “No me parece lógico”.

Un informe de la Oficina del Médico Forense del Condado de Maricopa enumeró la causa de la muerte de Damas como «pendiente» hasta el miércoles.

Damas fue puesto bajo custodia de ICE en septiembre y pronto fue transferido al Centro Correccional de seguridad media Florence, donde estuvo detenido durante varios meses, incluso después de que su solicitud de asilo fuera denegada, dijo Ellis.

CoreCivic, una empresa penitenciaria con fines de lucro que administra las instalaciones de Florence, remitió sus comentarios a ICE.