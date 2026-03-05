Obama apoya el plan de redistribución de distritos de los demócratas de VA

El expresidente Barack Obama está promoviendo un esfuerzo demócrata para rediseñar las líneas del Congreso en Virginia, el último frente en una batalla nacional de redistribución de distritos antes de las elecciones intermedias de este año

El anuncio del jueves se produce un día después de que la Corte Suprema estatal permitiera que la cuestión de la redistribución de distritos se sometiera a votación para las elecciones del 21 de abril. La votación anticipada comienza el viernes.

Es la segunda vez que Obama acepta apoyar una iniciativa demócrata que pide a los votantes que suspendan temporalmente un proceso independiente de redistribución de distritos electorales y favorezcan mapas partidistas como forma de contrarrestar la presión del presidente Donald Trump para manipular los distritos electorales del Congreso en los estados controlados por los republicanos. Los votantes de California aprobaron una medida similar el otoño pasado como contrapunto a la inusual redistribución de distritos electorales de mitad de ciclo que los republicanos comenzaron en Texas .

En un video compartido con The Associated Press antes de su publicación, Obama pide a los virginianos que apoyen el referéndum sobre los mapas rediseñados . Aseguró que esto garantizará que «su poder de voto no se vea disminuido por las acciones de los republicanos en otros estados».

“Esta enmienda les otorga el poder de nivelar el campo de juego en las elecciones intermedias de este otoño”, dice Obama en el video, publicado por Virginians for Fair Elections. “Y los votantes tendrán la última palabra sobre el diseño de los mapas”.

En febrero, los demócratas de Virginia publicaron un nuevo mapa del Congreso con el objetivo de otorgarle a su partido cuatro escaños más. La legislatura, liderada por los demócratas, aprobó el mapa propuesto y la gobernadora demócrata Abigail Spanberger lo convirtió en ley.

El mapa entrará en vigor sólo si cuenta con el respaldo de los votantes y de la Corte Suprema del estado.

Obama continúa señalando que se trata de una construcción temporal, al igual que la medida presentada a los votantes de California. Tras el próximo censo de 2030, señala, «Virginia volverá a un sistema que permite que una comisión bipartidista de redistribución de distritos rediseñe los mapas».

Continúan los desafíos judiciales

La situación en Virginia ha evolucionado rápidamente y no hay garantías de que el nuevo mapa entre en vigor este año, incluso si es aprobado por los votantes

El fallo del miércoles de la Corte Suprema de Virginia fue la segunda vez que decide que el nuevo mapa podría presentarse a los votantes mientras los jueces revisan las impugnaciones legales. La corte aún no ha decidido si el plan de redistribución de distritos de mediados de la década y el referéndum electoral son legales, lo que indica que la votación de abril podría ser en vano si confirma un fallo de un tribunal inferior que bloquea la iniciativa.

Los legisladores demócratas de Virginia han intentado presentar su plan de redistribución de distritos como una respuesta a la presión de Trump para que los estados republicanos rediseñen sus mapas con el fin de mantener la mayoría republicana en la Cámara de Representantes. Los republicanos lo describen como una forma de que los liberales del norte de Virginia se apropien de los distritos electorales del Congreso en el resto del estado.

Virginia está actualmente representada en la Cámara de Representantes de Estados Unidos por seis demócratas y cinco republicanos que se postularon en distritos impuestos por un tribunal después de que una comisión legislativa bipartidista no lograra ponerse de acuerdo sobre un mapa después del censo de 2020.

Obama ha hecho de la redistribución de distritos una prioridad

La redistribución de distritos se ha convertido en un tema clave para Obama.

Ha llamado la atención sobre el tema desde que dejó el cargo en 2017 y ha ayudado a recaudar fondos para el Comité Nacional Demócrata de Redistribución de Distritos y sus afiliados, uno de los cuales ha presentado y apoyado litigios en varios estados sobre distritos trazados por el Partido Republicano. Este grupo está dirigido por Eric Holder, quien fue fiscal general de Obama.

Obama fue un partidario abierto de la medida electoral demócrata sobre redistribución de distritos el año pasado en California y apareció en anuncios apoyando la Proposición 50, que la Corte Suprema de Estados Unidos confirmó el mes pasado.

En un evento de recaudación de fondos de la NDRC, Obama afirmó que la manipulación partidista de los distritos electorales no era su preferencia. Sin embargo, añadió que si los demócratas no responden eficazmente, la Casa Blanca y los gobiernos estatales controlados por los republicanos en todo el país no se detendrán, porque no parecen creer en la idea de una democracia inclusiva y expansiva.